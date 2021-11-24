Минстрой намерен урегулировать правовой статус коттеджных поселков

24 ноября. FINMARKET.RU -предпринимает новую попытку урегулировать правовой статус организованных коттеджных поселков. Министерство подготовило масштабный комплексный законопроект, регулирующиймалоэтажных жилых комплексов (МЖК) - организованных коттеджных поселков, построенных индустриальным способом, пишет "Коммерсант"

Предложенные Минстроем нововведения не затронут дома на частных участках - для нихне изменятся, новации касаются только индивидуальных жилых домов (ИЖС), которые строятся в границах малоэтажных жилых комплексов.

Так, их застройщики должны будут готовить проекты по планировке территории для строительства МЖК и раскрывать информацию о проекте. Регулирование финансирования строительства и продажи домов в таких поселках планируется максимально приблизить к правилам, действующим сейчас для многоквартирных домов,- за счет распространения на них механизма проектного финансирования. Будущие владельцы коттеджей фактически получат статус дольщиков.

Одна из ключевых проблем коттеджных поселков сейчас - неурегулированность вопроса о собственности на имущество общего пользования и управления им.

Законопроект относит к имуществу общего пользования все, что находится на территории поселка за пределами частных участков. Доля каждого владельца коттеджа будет определяться пропорционально площади его земельного участка. Не входит в общее имущество только социальная инфраструктура. Все положения законопроекта ориентированы на новое коттеджное строительство, вопросы существующих поселков в нем не регламентированы. Риски закона для существующих поселков неизвестны.

Минстрой, пишет Ъ, преследует цель создать "правовые условия и предпосылки для достижения" цели по ежегодному вводу до 50 млн кв. м малоэтажного строительства к 2030 году.

Эксперты единогласно отмечают, что необходимость регулирования малоэтажного строительства давно назрела и даже "перезрела".