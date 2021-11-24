Каждый десятый кредит физлицу оказался проблемным

24 ноября. FINMARKET.RU - Объем безнадежных просроченных долгов россиян по кредитным картам дорос до 108,7 млрд рублей. Безнадежными считаются долги, по которым не платят более 360 дней. Как следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), за год объем такой задолженности вырос на 19,6%, пишут "Известия"

По данным БКИ "Эквифакс", по состоянию на начало сентября проблемным (то есть не обслуживавшимся в течение 90 и более дней) был каждый десятый кредит, выданный банком физическому лицу.

На начало октября объем просроченной задолженности уже достиг 970 млрд рублей. С начала года она увеличилась на 9,2%. 60% всей просроченной задолженности приходится наналичными, 37% - кредитные карты, 1,5% - автокредитование и 0,5% - на ипотеку. Однако из всех категорий займов задолженность по кредиткам показала наибольший прирост. Объемы выдачи карт растут на фоне восстановления экономики, но доходы населения снизились, что повлияло на способность обслуживать долги.

По данным "Эквифакса", объем займов, выданных по кредитным картам, за 7 месяцев 2021 года составил 475,4 млрд рублей. Это на 48,7% больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года. Одновременно на 19% выросло и количество выданных кредитных карт - до 6,7 млн штук.

Эксперты констатируют, что рынок кредитования перегрет, однако его охлаждения в среднесрочной перспективе не ждут. Спрос на займы в стране стабильно растет, а рост потребительской активности предполагает всё большее использование кредитных средств.