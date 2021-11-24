В РФ дальние пассажирские перевозки будут расти на всех видах транспорта

24 ноября. FINMARKET.RU - В ближайшие 14 лет объемы пассажирских перевозок в дальнем сообщении в РФ будут расти на всех видах транспорта, следует из проекта транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 г., с которым ознакомился "Интерфакс". Наиболее высокий среднегодовой темп роста ожидается на водном транспорте, но самую высокую долю пассажиропотока сохранит авиация.

Перевозки российских авиакомпаний будут расти до 2035 года со среднегодовым темпом в 3,1%. В 2024 году, согласно базовому сценарию, они вырастут на 15% к "допандемийному" 2019-му, до 147 млн человек, в 2035-м - на 71%, до 219 млн.

аэропортов РФ, который включает перевозки как отечественных, так и иностранных авиакомпаний, будет увеличиваться со среднегодовым темпом в 2,9%. В 2024 году, как ожидается, показатель вырастет на 6%, до 156 млн человек, к 2035-му - на 66%, до 245 млн. В общем объеме пассажиропотока в 2035 году доля авиатрафика будет по-прежнему самая высокая: 45% против 37% в 2019-м.

Для "устойчивого развития гражданской авиации" потребуется сохранение господдержки, сказано в проекте стратегии, а том числе применение нулевой ставки НДС на внутренних перевозках, субсидирование региональных рейсов, "регуляторные интервенции в наиболее сложные экономические периоды", такие как возврат по акцизу на авиакеросин.

Потребность российских авиаперевозчиков "в основных типах отечественных воздушных судов" до 2030 года авторы стратегии оценивают в 700 самолетов и 438 вертолетов. "Эта потребность обусловлена как ожидаемым ростом объема перевозок, так и необходимостью замены более чем 800 воздушных судов зарубежного производства, близких к завершению срока эксплуатации", - сказано в проекте. Рынку будут предлагаться самолеты "Байкал", L-410, Ил-114-300, Superjet 100 и МС-21 - иностранные типы судов в этом контексте не упоминаются.

Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования будут расти до 2035 года со среднегодовым темпом в 1,2-2,4% в зависимости от сценария. В базовом - в 2024 году они увеличатся к 2019-му на 2,6%, до 119,5 млн человек, в 2035 - на 47%, до 171,3 млн. Условиями такого роста авторы стратегии называют госсубсидирование деятельности перевозчиков, развитие скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения.

Ожидаемый среднегодовой темп роста перевозок автотранспортом - 0,2%. По базовому сценарию к 2024 году пассажиропоток в этом сегменте должен вырасти на 1,5%, до 132 млн человек, к 2035 - на 3,8%, до 135 млн.

"Для обеспечения растущего грузо- и пассажирооборота необходимо увеличение предложения транспортных средств, в том числе автобусов, грузовых автомобилей, подвижного состава для рельсового транспорта на 10-20% относительно текущего уровня", - сказано в проекте стратегии.

Так, для замены автобусов старше 15 лет в крупнейших агломерациях необходимо закупить 36 тыс. единиц техники. По мере устаревания парка требуется обновление еще 27 тыс. Обновлять нужно и трамвайный парк, считают авторы стратегии: в большинстве агломераций его средний возраст превышает 20 лет (в Омске - 26 лет, Челябинске - 29, Барнауле - 30). Средний возраст троллейбусов в РФ оценивается в 23 года.

Производство и эксплуатация рельсовых автобусов "и других видов железнодорожного подвижного состава, используемых для перевозок на линиях с малым пассажиропотоком", должно быть удешевлено, отмечают авторы документа.

Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом, как ожидается, будут ежегодно расти на 6%. По обоим сценариям "при условии реализации мер поддержки отрасли" в 2024 году объем трафика может составить 1,2 млн человек (+33% к 2019 году), в 2035 - 2,2 млн (рост в 2,4 раза).

"Опережающий рост внутреннего водного транспорта будет способствовать повышению спроса на судостроение: ожидается увеличение объемов перевозок грузов в данном сегменте на 106% к 2035 году относительно уровня 2019 года. Одновременно с ростом объемов грузовых перевозок в период с 2019 по 2035 годы ожидается значительный объем выбытия и утилизации грузовых и пассажирских судов на уровне 60-100 пассажирских и 60-120 грузовых судов ежегодно", - сказано в проекте стратегии.

Для удовлетворения спроса на перевозки и компенсации выбытия флота в период 2019-2035 гг. планируется строительство и введение в эксплуатацию более 1 тыс. грузовых и пассажирских судов.

К 2030 году, согласно проекту стратегии, должна быть решена задача 2-часовой связанности между городами с суммарной численностью населения более 1,5 млн человек, расположенных в радиусе 250 км. Если население связываемых городов превышает 5 млн человек, то инфраструктура так называемой "единой опорной транспортной сети" должна обеспечивать перемещение более 1 тыс. пассажиров с частотой не менее 10 рейсов в сутки. Для населенных пунктов с менее 1,5 млн жителей, расположенных на расстоянии до 250 км, время в пути не должно превышать 3 часов.

Предельное время в пути между городами, расположенными в радиусе 500 км, с суммарным населением более 1,5 млн человек не должно превышать 5 часов, а частота сообщения должна быть не меньше 3 раз в сутки. "Это соответствует максимальной продолжительности комфортной поездки в другой город в сидячем салоне и дает возможность совершать поездки туда и обратно в течение одних суток, что существенно усиливает экономические связи между городами", - сказано в документе. Для населенных пунктов с менее 1,5 млн жителей, расположенных на расстоянии до 500 км, время в пути не должно превышать 6 часов.

Между крупными городами (от 500 тыс. до 1 млн человек), расположенными в радиусе 1 тыс. км и более, опорная сеть должна обеспечивать возможность перемещения за дневное время или за ночь: 12 часов, включая дорогу до точки отправления транспорта и время, которое человек проводит в аэропорту.

Таким образом, более 70% всех пассажирских междугородних и межрегиональных пассажирских связей окажутся в радиусе двух-, пяти- или двенадцатичасовой доступности в зависимости от расстояния, заключают авторы документа.