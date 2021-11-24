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24 ноября 2021 года 08:52
В РФ дальние пассажирские перевозки будут расти на всех видах транспорта
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
24 ноября. FINMARKET.RU - В ближайшие 14 лет объемы пассажирских перевозок в дальнем сообщении в РФ будут расти на всех видах транспорта, следует из проекта транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 г., с которым ознакомился "Интерфакс". Наиболее высокий среднегодовой темп роста ожидается на водном транспорте, но самую высокую долю пассажиропотока сохранит авиация. Авиатранспорт Перевозки российских авиакомпаний будут расти до 2035 года со среднегодовым темпом в 3,1%. В 2024 году, согласно базовому сценарию, они вырастут на 15% к "допандемийному" 2019-му, до 147 млн человек, в 2035-м - на 71%, до 219 млн. Пассажиропоток аэропортов РФ, который включает перевозки как отечественных, так и иностранных авиакомпаний, будет увеличиваться со среднегодовым темпом в 2,9%. В 2024 году, как ожидается, показатель вырастет на 6%, до 156 млн человек, к 2035-му - на 66%, до 245 млн. В общем объеме пассажиропотока в 2035 году доля авиатрафика будет по-прежнему самая высокая: 45% против 37% в 2019-м. Для "устойчивого развития гражданской авиации" потребуется сохранение господдержки, сказано в проекте стратегии, а том числе применение нулевой ставки НДС на внутренних перевозках, субсидирование региональных рейсов, "регуляторные интервенции в наиболее сложные экономические периоды", такие как возврат по акцизу на авиакеросин. Потребность российских авиаперевозчиков "в основных типах отечественных воздушных судов" до 2030 года авторы стратегии оценивают в 700 самолетов и 438 вертолетов. "Эта потребность обусловлена как ожидаемым ростом объема перевозок, так и необходимостью замены более чем 800 воздушных судов зарубежного производства, близких к завершению срока эксплуатации", - сказано в проекте. Рынку будут предлагаться самолеты "Байкал", L-410, Ил-114-300, Superjet 100 и МС-21 - иностранные типы судов в этом контексте не упоминаются. Поезда и машины Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования будут расти до 2035 года со среднегодовым темпом в 1,2-2,4% в зависимости от сценария. В базовом - в 2024 году они увеличатся к 2019-му на 2,6%, до 119,5 млн человек, в 2035 - на 47%, до 171,3 млн. Условиями такого роста авторы стратегии называют госсубсидирование деятельности перевозчиков, развитие скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения. Ожидаемый среднегодовой темп роста перевозок автотранспортом - 0,2%. По базовому сценарию к 2024 году пассажиропоток в этом сегменте должен вырасти на 1,5%, до 132 млн человек, к 2035 - на 3,8%, до 135 млн. "Для обеспечения растущего грузо- и пассажирооборота необходимо увеличение предложения транспортных средств, в том числе автобусов, грузовых автомобилей, подвижного состава для рельсового транспорта на 10-20% относительно текущего уровня", - сказано в проекте стратегии. Так, для замены автобусов старше 15 лет в крупнейших агломерациях необходимо закупить 36 тыс. единиц техники. По мере устаревания парка требуется обновление еще 27 тыс. Обновлять нужно и трамвайный парк, считают авторы стратегии: в большинстве агломераций его средний возраст превышает 20 лет (в Омске - 26 лет, Челябинске - 29, Барнауле - 30). Средний возраст троллейбусов в РФ оценивается в 23 года. Производство и эксплуатация рельсовых автобусов "и других видов железнодорожного подвижного состава, используемых для перевозок на линиях с малым пассажиропотоком", должно быть удешевлено, отмечают авторы документа. Водный транспорт Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом, как ожидается, будут ежегодно расти на 6%. По обоим сценариям "при условии реализации мер поддержки отрасли" в 2024 году объем трафика может составить 1,2 млн человек (+33% к 2019 году), в 2035 - 2,2 млн (рост в 2,4 раза). "Опережающий рост внутреннего водного транспорта будет способствовать повышению спроса на судостроение: ожидается увеличение объемов перевозок грузов в данном сегменте на 106% к 2035 году относительно уровня 2019 года. Одновременно с ростом объемов грузовых перевозок в период с 2019 по 2035 годы ожидается значительный объем выбытия и утилизации грузовых и пассажирских судов на уровне 60-100 пассажирских и 60-120 грузовых судов ежегодно", - сказано в проекте стратегии. Для удовлетворения спроса на перевозки и компенсации выбытия флота в период 2019-2035 гг. планируется строительство и введение в эксплуатацию более 1 тыс. грузовых и пассажирских судов. К 2030 году, согласно проекту стратегии, должна быть решена задача 2-часовой связанности между городами с суммарной численностью населения более 1,5 млн человек, расположенных в радиусе 250 км. Если население связываемых городов превышает 5 млн человек, то инфраструктура так называемой "единой опорной транспортной сети" должна обеспечивать перемещение более 1 тыс. пассажиров с частотой не менее 10 рейсов в сутки. Для населенных пунктов с менее 1,5 млн жителей, расположенных на расстоянии до 250 км, время в пути не должно превышать 3 часов. Предельное время в пути между городами, расположенными в радиусе 500 км, с суммарным населением более 1,5 млн человек не должно превышать 5 часов, а частота сообщения должна быть не меньше 3 раз в сутки. "Это соответствует максимальной продолжительности комфортной поездки в другой город в сидячем салоне и дает возможность совершать поездки туда и обратно в течение одних суток, что существенно усиливает экономические связи между городами", - сказано в документе. Для населенных пунктов с менее 1,5 млн жителей, расположенных на расстоянии до 500 км, время в пути не должно превышать 6 часов. Между крупными городами (от 500 тыс. до 1 млн человек), расположенными в радиусе 1 тыс. км и более, опорная сеть должна обеспечивать возможность перемещения за дневное время или за ночь: 12 часов, включая дорогу до точки отправления транспорта и время, которое человек проводит в аэропорту. Таким образом, более 70% всех пассажирских междугородних и межрегиональных пассажирских связей окажутся в радиусе двух-, пяти- или двенадцатичасовой доступности в зависимости от расстояния, заключают авторы документа.
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Ключевые слова: Россия, авиаперевозки, пассажиропоток, стратегия
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