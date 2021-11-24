Минфин передумал вводить в "русских офшорах" льготу по налогу на прибыль

24 ноября. FINMARKET.RU - Минфинсчел нецелесообразным снижение до 5% ставки налога напо доходам международных холдинговых компаний (МХК) в специальных административных районах (САР) в Калининграде и Владивостоке. Об этом сообщил "Ведомостям" статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Ставка 5% для холдинговых компаний уже не актуальна. Думаю, что мы, скорее всего, все-таки от нее откажемся", - сказал он.

Льгота предназначалась для резидентов САРов с долей доходов от пассивной деятельности выше 90%, напомнил замминистра. Как уточнил Сазанов, не так много компаний, которым могла бы быть интересна эта льгота, соответствуют такому критерию.

Получаемые дивиденды отделены от других доходов и в общем случае облагаются по ставке 13%, а при соблюдении определенных условий - по ставке 0%. В предложении Минфина до 5% должна была снижаться не только ставка 13% на дивиденды, но и ставка 20% на все остальные доходы, пояснила директор налоговой и юридической практики PwC в России Татьяна Шулдык: "Если изменения не будет, то дивиденды, получаемые МХК, будут облагаться налогом по ставке 13% или 0% при соблюдении определенных условий".

По мнению эксперта, отказ отсущественно не скажется на развитии САРов, для бизнеса важнее другие преференции, которые предусматривает законопроект для МХК. Это пониженные ставки по получаемым дивидендам, снижение ставки до 10% по дивидендам за рубеж, 10% на проценты и роялти, рассказал партнер, руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в СНГ Михаил Орлов.

Как отметил Сазанов, к отказу от льготы Минфин подтолкнула в том числе глобальная реформа налогообложения - Two-Pillar Solution, разработанная на базе Организации экономического сотрудничества и развития. "Поскольку мы уже присоединились к Pillar 1 и Pillar 2, чтобы не идти вразрез с этой инициативой, наверное, в этой части донастройки режима мы от 5%-ной ставки откажемся", - рассказал Сазанов.

Сейчас Минфин завершает подготовку законопроекта с более комфортными налоговыми условиями для МХК в САРах. Внести поправки в Госдуму планировалось до конца года, чтобы изменения вступили в силу к весне-лету 2022 г., сообщал в сентябре Сазанов.

Помимо расширения льгот в планах Минфина повысить стоимость входного билета в САРы. Претенденты на новые льготы должны будут взять на себя повышенные обязательства - инвестировать 300 млн руб. в строительство инфраструктуры в регионе регистрации в течение трех лет, арендовать офис в 100 кв. м и нанять 15 сотрудников.

САРы на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде появились в 2018 г., когда под санкции США попали несколько крупных российских компаний и их собственники. Сейчас в САРах зарегистрировано 52 резидента. Абсолютное большинство (47 компаний и один фонд) – на о. Октябрьский Калининградской области.