Аналитики не ждут уверенного снижения инфляции ранее весны 2022 года

24 ноября. FINMARKET.RU -к концу 2021 года составит 8,04% - таковы результаты консенсус-прогноза "Известий" , в котором приняли участие ведущиеиз крупнейших банков и рейтинговых агентств страны.

Оценки экспертов не укладываются в диапазон, ожидаемый ЦБ. Согласно обновленному прогнозу ЦБ, инфляция в России в конце года будет находиться в районе 7,4-7,9%. По оценкам Минэкономразвития, этот показатель составит 7,4%.

Главными факторами усиления инфляции аналитики называют увеличение стоимости сырья и продовольствия. По их мнению, уверенного снижения инфляции следует ждать не ранее весны 2022 года. Согласно оценкам экспертов, к концу 1-го полугодия ее значение может колебаться в диапазоне от 5,5% до 7,8% в годовом выражении.

Как считают аналитики, к замедлению инфляции уже к концу этого года приведет ужесточение монетарной политики. По мнению экспертов, на ближайшем заседании регулятор снова повысит ключевую с текущих 7,5%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка в 2022 г. в среднем за год будет находиться в диапазоне 7,3-8,3%. "Это сравнительно высокий уровень, но он необходим, чтобы вернуть инфляцию к цели, это на следующий год, пока мы будем ее действительно возвращать к таргету", - пояснила она.

Согласно базовому прогнозу регулятора, в следующем году инфляция приблизится к цели, составив 4-4,5%. Однако показатель роста цен к концу 2022 г. вряд ли дойдет до таргета, полагают эксперты.

Динамика инфляции в среднесрочной перспективе будет зависеть прежде всего от внешних факторов, в том числе сроков стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимости перевозок и сырья, отметили "Известиям" в Минэкономразвития. Для сдерживания цен правительство реализует комплекс мер: субсидии, льготные кредиты, экспортные квоты и пошлины, а также демпферные механизмы по зерну и подсолнечному маслу, которые в значительной степени позволили "отвязать" цены внутри РФ от мировых, рассказали в ведомстве, подчеркнув, что эти меры дополняют инструменты денежно-кредитной политики ЦБ.

Ситуация с инфляцией по-прежнему характеризуется повышенной неопределенностью, подчеркнули "Известиям" в Банке России. Вклад в рост цен со стороны устойчивых факторов существенный, а одним из главных проинфляционных рисков остается формирование вторичных эффектов, добавили там. Повышение спроса и цен сдерживает проводимая регулятором политика, а также меры кабмина - например, регулирование экспортных пошлин, введение демпферных механизмов и другие.