АРБ предлагает законодательно ввести понятие "регионально значимый банк"

23 ноября. FINMARKET.RU - За 8 лет количество регионов, где есть или только один региональный банк, или их нет вообще, выросло в 3 раза: теперь их 50. Эту ситуацию необходимо менять, считают в Ассоциации российских банков (АРБ). Ассоциация предложила на уровне закона ввести понятие "регионально значимый банк" по аналогии с системно значимыми кредитными организациями, а также предоставить для таких банков ряд преференций.

Свою инициативу АРБ изложила в письме главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, пишет "Российская газета"

По мнению АРБ, "регионально значимыми" могут считаться, зарегистрированные за пределами Москвы, не имеющие претензий со стороны ЦБ к текущей деятельности. Регионально значимые банки должны использовать на территории региона 50% работающих активов и иметь рейтинг российского рейтингового агентства.

АРБ также предлагает ввести для регионально значимых банков ряд преференций.

Как уточнила АРБ, сейчас в 25 регионах функционирует по одному региональному банку, в 23 регионах - по два-три. В 25 регионах местные банки отсутствуют. Таким образом, в 86% субъектах количество региональных банков минимально либо их просто нет.