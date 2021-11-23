После начала пандемии вырос интерес к индивидуальному строительству

23 ноября. FINMARKET.RU - Больше половины нового жилья сегодня в России - это индивидуальные постройки. Частныеобходятся гражданам значительно дешевле городских квартир. Эксперты полагают, что спрос на индивидуальное жилищное(ИЖС) стимулируют карантины, а также программы льготного кредитования, пишет "Независимая газета"

По итогам девяти месяцев этого года общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 35 млн кв. м, что на 40% больше, чем годом ранее. На долю ИЖС приходится уже почти 56% от общего объема вводимого в стране жилья. Сегодня в России есть регионы, где объемы ввода многоквартирных домов кратно меньше частного строительства.

Заметный рост интереса населения к частному домостроительству отмечается с 2003 года. Еще в 2010 году доля ИЖС в объеме введенного жилья составляла 43,7%, сейчас - почти 56%. Эксперты говорят, что доля частного домовладения увеличивается в том числе и потому, что коттеджам все легче конкурировать с многоквартирными человейниками и по стоимости квадратного метра, и по качеству жилья.

Купить или построить индивидуальный дом в РФ сегодня часто выгоднее, чем покупать квартиру в новостройке, соглашаются эксперты "НГ". "Цены на новостройки растут более быстрыми темпами, чем на ИЖС. Льготные программы кредитования еще больше подогрели рынок, и граждане стали больше покупать новостроек. ИЖС менее популярен", - поясняет доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова. Кроме того, сам процесс строительства индивидуального дома сопряжен с рисками и неопределенностью. Главная причина выбора более дорогого городского жилья - это доступность инфраструктуры.

Строительство идет за спросом. У россиян потребность в отдельном жилье (не квартиры, а своего дома) растет ежегодно. Население все больше хочет жить в отдельном доме, а пандемия еще больше усилила спрос на такое жилье", - считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Он напоминает: во время карантина многие россияне перешли на удаленную работу, переехали на дачи или в арендованное жилье. И сейчас спрос на городское жилье снижается из-за того, многие ощутили комфорт проживания в индивидуальном доме. Жить в своем доме часто удобнее и даже дешевле, чем в квартире, рассуждает Сигал.