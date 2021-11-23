Индивидуальные дома и таунхаусы попадут в программы расселения

23 ноября. FINMARKET.RU - Индивидуальные жилые дома и таунхаусы могут быть включены в региональные программы переселения граждан. Однако это должно происходить не за счет средств, выделяемых из федерального бюджета нааварийного жилья, пишет "Российская газета"

Минстрой обновил методические рекомендации по формированию регионами адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В них теперь рекомендуется включать помимо многоквартирных домов также аварийные дома блокированной застройки и объекты индивидуального жилищного строительства, признанные непригодными для проживания. Как уточнили в Минстрое, под блокированными домами имеются в виду дома на несколько семей, где есть общее имущество, но с выходом из каждого жилого помещения сразу на улицу (это могут быть и аналоги таунхаусов, и распространенные дома на две семьи). Кроме того, при переселении по проектам комплексного развития территорий (КРТ) в программе могут оказаться частные дома и таунхаусы с высоким уровнем износа, ненадлежащим техническим состоянием и отсутствием систем инженерно-технического обеспечения. Конкретные критерии таких домов должен установить регион.

Это хорошая тенденция, считает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева: в городах огромное количество "пятен" ветхой застройки индивидуальными домами, и эту проблему нужно решать. Программы переселения жителей из таких домов позволят людям обзавестись современным жильем и "облагородить" целые районы.

Однако юридически вопрос пока не до конца проработан, считает эксперт. Нет четкого порядка признания индивидуальных и блокированных домов аварийными, непригодными для проживания. Не установлен специальный порядок предоставления собственникам частных домов компенсации или другого помещения, каким оно должно быть, где располагаться. Пока в рамках КРТ предусмотрено изъятие для публичных нужд в общем порядке в соответствии с земельным законодательством.