Турбизнес просит не вводить QR-коды при покупке билетов

23 ноября. FINMARKET.RU - В условиях сложной эпидемиологической обстановки требование QR-кодов при регистрации на рейс разумно, но продавать билеты с тем же условием — избыточная мера, уверены в российском турбизнесе.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий в том числе доступ на междугородние и международные рейсы на поездах и самолетах по QR-кодам. Нынешняя редакция документа предполагает, что код будут запрашивать как на этапе регистрации на рейс, так и при покупке билета.

Продажа билетов по QR-кодам может негативно повлиять на турбизнес и самих путешественников, уверены в Союзе агентств делового туризма (САД). Организация 22 ноября направила в правительство РФ и комитет Госдумы по транспорту и строительству письмо, в котором попросила отказаться от этого требования, пишут "Известия"

Очевидно, что законопроект направлен на противодействие распространению COVID-19, но вместе с тем он предусматривает фактический запрет на осуществление предварительного бронирования и оформления авиа- и железнодорожных билетов пассажирам, не предъявившим QR-код, сказано в обращении. Эта мера может помешать гражданам планировать свои поездки и график вакцинации, уверены авторы письма.

Аналогичное письмо в адрес председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичёва ранее направила и Ассоциация агентств воздушного транспорта (ААВТ).

В нынешней эпидемиологической ситуации спрашиватьпри регистрации на рейс — это необходимая мера, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), член правления Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ) Дмитрий Горин. Она связана с безопасностью и будущей перспективой восстановления путешествий. Но продажа авиабилетов по этим кодам не имеет смысла, ведь, если пассажир не предоставит QR-код при регистрации на рейс, он всё равно никуда не улетит, считает эксперт.