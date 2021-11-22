В Госдуме предлагают в 2,5 раза повысить не облагаемый налогом доход

22 ноября. FINMARKET.RU - В России предлагают увеличить с 4 тыс. до 10 тыс. рублей размер дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению. Как пишут "Известия", такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму руководством комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Там считают, что новые нормы позволят улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан. В большинстве фракций готовы предложение поддержать.

В пояснительной записке к законопроекту, о котором пишут "Известия", объясняется, что в настоящее время в соответствии с п. 28 ст. 17 ч. 2 НКтакому налогообложению не подлежат определенные виды доходов граждан, не превышающие 4 тыс. рублей. К их числу относится материальная помощь работодателей своим работникам, возмещение или оплата лекарственных препаратов для медицинского применения, финансовая помощь образовательной организации студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам, материальная помощь инвалидам общественных организаций инвалидов, а также стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей.

"Следует отметить, что доходы в размере 4 тыс. рублей (вместо 2 тыс. рублей), не подлежащие налогообложению, были установлены федеральным законом от 30 июня 2005 года № 71-ФЗ "О внесении изменений в статью 217 части второй НК РФ». То есть более 15 лет назад. За прошедший период инфляция составила более 200%, вследствие чего указанный размер дохода, освобождаемого от налогообложения, нуждается в корректировке", — говорится в документе.

В нем подчеркивается, что принятие новых норм позволит улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан, которые в течение года получили доходы, не подлежащие налогообложению.

Эксперты газеты считают инициативу логичной, однако она может быть не принята в условиях пандемийной экономики.