Изготовители кондитерских изделий поднимают цены

22 ноября. FINMARKET.RU - Производители сладостей намерены повыситьперед Новым годом: изготовители кондитерских изделий начали информировать розницу об этих планах. О том, что крупнейшие производители кондитерского рынка заявили о подорожании продукции, "Известиям" рассказали в сети "Верный".

В начале ноября ритейлер получил письмо от изготовителя "Акконд": компания намерена с 1 декабря увеличить ценник на различные товары от 4,7% до 20,5%. Поставщик объяснилстоимости подорожанием сырья, упаковочных и горюче-смазочных материалов. В компании добавили, что пересмотр цен необходим для стабильной поставки продукции в сеть, рассказали в "Верном".

Пока повышение цен этой компанией находится на рассмотрении. Зато другим лидерам рынка отпускную стоимость продукции все же пересмотрели: в октябре бренды "Красный Октябрь", "Бабаевский" (входят в компанию "Объединенные кондитеры") и "Коркунов" повысили расценки на 6%. Это было второе повышение за год, весной 2021 года продукция подорожала на 6%, заметили в "Верном".