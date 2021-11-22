Для самогонщиков предложили ввести госрегулирование

22 ноября. FINMARKET.RU - На фоне отравлений нелегальным алкоголем в России предлагают ввести учет продаж самогонных аппаратов. Правда, эксперты говорят, что сейчас- далеко не всегда дешевое пойло, а больше хобби для состоятельных людей, пишет "Российская газета".

На самогон в России приходится 16-20% от общего объема потребления крепкого алкоголя - в стране производится около 20 млн декалитров этого напитка. При этом для личного потребления гонят лишь единицы процентов населения. А 95-98% делают самогон на продажу. Нет никаких гарантий, что человек не отравится таким алкоголем, пояснил "РГ" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. По его словам, речь не идет о тотальном контроле. Учет надо ввести только для тех, кто производит домашний алкоголь на продажу. Сейчас в стране вообще отсутствует какое бы то ни было регулирование в этой сфере

"Целый комплекс мер" по борьбе с нелегальным алкоголем был направлен недавно на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко. Кроме учета самогонных аппаратов предлагается ужесточить уголовную и административную ответственность за продажу контрафакта.

На полупромышленные самогонные аппараты не мешает ввести госрегистрацию оборудования - легализация рынка небольших производителей спиртного позволит вытеснить суррогат и получить дополнительные доходы в бюджет, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Но для этого надо упростить лицензионные требования и снизить размер пошлины (сейчас составляет 9,5 млн рублей).

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, чтосамогоноварения никак не повлияет на кустарное производство алкоголя и объемы потребления нелегального алкоголя.

"Есть огромная масса населения (более 20 млн человек) с зарплатой в 15-18 тыс. рублей, которые никогда не пойдут за легальной продукцией в магазин. Им нужна водка по 100 рублей, а у нас легальная продается по 250 рублей", - говорит он.

По его мнению, в России с 2015 года стабилизировались группы населения, которые потребляют легальную и нелегальную продукцию. Пандемия и отсутствие путешествий у среднего класса способствовали росту потребления легального алкоголя. Но перетока потребителей из легального в нелегальный (и обратно) алкоголь не наблюдается.