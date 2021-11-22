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22 ноября 2021 года 09:04
Производители минудобрений заморозят стоимость своей продукции
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Владимир Горовых/ТАСС
22 ноября. FINMARKET.RU - Правительство решило воспользоваться всеми возможными инструментами, которые гарантируют сельхозпроизводителям спокойное прохождение весенней посевной. Химические компании, которым уже ввели квоты на экспорт удобрений, должны зафиксировать цены поставок на внутренний рынок на среднем уровне мая—июля 2021 года, а также подписать соглашения по поставкам по крайней мере с 16 регионами. При этом аграрии все еще недовольны и считают базу для расчета новых цен завышенной, пишет "Коммерсантъ". "До 1 декабря каждое предприятие на официальном ресурсе должно добровольно разместить цены по каждому виду удобрений. Мы ожидаем, что это будет средняя цена за май—июль текущего года",— передали собеседники “Ъ” слова заместителя главы министерства Оксаны Лут. Помимо этого Минпромторг и Минсельхоз до конца ноября намерены утвердить план поставок с разбивкой по месяцам с декабря 2021 года по конец 2022 года для каждой компании, региона и вида удобрений. В ассоциации производителей удобрений (РАПУ) оценивают потребность российского АПК в удобрениях на 2022 год в 4,7 млн тонн.
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Ключевые слова: РФ, минудобрения, цены
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