Крупный бизнес попросил снизить штрафы в КоАП

22 ноября. FINMARKET.RU -для предпринимателей за нарушения при миграционном учете, на таможне и при перевозке детей автобусами, предусмотренные проектом КоАПа, необходимо снизить, пишут "Известия", ссылающиеся на отзыв РСПП, направленноый в Минюст. По мнению представителей крупного бизнеса, заложенный в проект размер наказания по этим статьям не соразмерен тяжести проступков и может привести к банкротству компаний. Представители других бизнес-объединений коллег поддержали. Вместе с тем специалисты считают последнюю редакцию кодекса в целом компромиссной и способной ослабить административное давление. Минюст учел многие предложения предпринимателей.

Минюст подготовил уже третий проект КоАПа, предыдущие две версии подверглись критике чиновников, бизнеса и экспертного сообщества за непосильные штрафы и общий курс на ужесточение санкций. Последняя редакция такого резонанса не вызвала — по крайней мере в бизнес-среде существует консенсус, что новый документ носит компромиссный характер и способен ослабить административное давление.

При этом некоторые претензии у предпринимателей все же остались. В частности, в отзыве наРСПП указал на несоразмерность штрафов за нарушения в области таможни тяжести проступков. В нынешней редакции кодекса они составляют от 50 до 200% рыночной стоимости товаров, а также дают возможность конфисковать продукцию. Речь идет о штрафах за незаконное пользование, приобретение и транспортировку товаров, нарушение таможенных процедур и ограничений при распоряжении условно выпущенными товарами, пишут "Известия".

"Перечисленные статьи не связаны с совершением контрабандных тяжких составов правонарушений, однако санкции позволяют не только оштрафовать юридическое лицо, но и применить конфискацию товара. Это может привести к сложному финансовому положению вплоть до банкротства лица, если продукция приобреталась в кредит. В данном случае наказание выполняет карательную, а не предупредительную функцию", — говорится в отзыве РСПП.

Там подчеркнули, что ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей всегда кратно ниже рыночной стоимости товара, а за умышленное уклонение от погашения пошлин лицо несет уголовную ответственность. Кроме того, в РСПП заявили, что наказание для нарушителей должно быть одинаковым и не зависеть от стоимости товара. Там предложили ввести штраф в фиксированном размере от 50 тыс. до 300 тыс. рублей с сохранением права конфискации.

Недовольство РСПП вызвали также наказания для гостиниц за нарушения при регистрации граждан. Проект КоАП предусматривает за это штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для ИП и от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для юрлиц, а в городах федерального значения еще больше — от 30 тыс. до 50 тыс. для ИП и от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

В Минюсте "Известиям" сообщили, что работа по проекту нового КоАПа ведется на площадке межведомственной рабочей группы, куда входят представители федеральных органов исполнительной власти, научного, правозащитного сообществ и предпринимательских объединений, в том числе РСПП. При этом в процессе подготовки прорабатываются все представленные предложения бизнес-сообщества.