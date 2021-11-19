Систему финобеспечения туроператоров могут пересмотреть

19 ноября. FINMARKET.RU - Нынешнюю систему финансового обеспечения туроператоров могут дополнить новыми инструментами или даже пересмотреть полностью, пишут "Известия". По сведениям газеты, соответствующие предложения турбизнес направил в Ростуризм. Помимо существующих на данный момент страховок и отчислений в фонды персональной ответственности для туроператоров могут узаконить механизмы поручительства и залога. Есть и радикальное предложение: вместо всех действующих сейчас инструментов сформировать гарантийный фонд. Этот механизм давно действует в разных странах мира и в случае банкротства туроператора помогает туристам компенсировать до 100% стоимости поездки, отметили в Российском союзе туриндустрии.

О том, что турбизнес предложил узаконить альтернативные инструменты финобеспечения туроператоров — поручительство и залог, рассказал "Известиям" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Эти предложения уже направлены в Ростуризм. В ведомстве подтвердили их получение.

Сейчастуроператора состоит из двух элементов — договора со страховой компанией и его отчислений в фонд персональной ответственности, напомнил "Известиям" глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов.

В редчайших случаях туроператор может заменить договор со страховой компанией на банковскую гарантию — но получить ее сложно и дорого, поэтому такой способ выбирают менее 1% игроков.

Сейчас в реестре находятся около 4,3 тыс. туроператоров, но лишь 381 из них занимается выездным туризмом.

Помимо договоров со страховой компаниейдолжны делать отчисления в фонд персональной ответственности.

"У нас основная проблема в том, что отчисления в фонды персональной ответственности туроператоры стараются максимально минимизировать, проводя расчеты и продавая туры по серым схемам. В итоге сумма средств в фондах в разы меньше, чем должна быть, и на сколько-нибудь значимые выплаты туристам в случае банкротства денег не хватает. В такую ситуацию попали сейчас клиенты Mouzenidis Travel, — отметил Мохов.

Из-за всего этого требуются альтернативные инструменты финобеспечения туроператоров.

Альтернативой всем существующим инструментам финобеспечения туроператоров может стать гарантийный фонд, сказал "Известиям" Георгий Мохов. Это — солидарный фонд, отчисления в который идут с каждой проданной путевки в стране. Если один из отечественных туроператоров банкротится, то на выплаты его туристам направляются общие средства.

Предложение о гарантийном фонде тоже направлено в Ростуризм.

Механизм гарантийного фонда активно лоббируют и страховщики.

Вопрос принятия предложенных турбизнесом мер находится в среднесрочной перспективе, отметил Юрий Барзыкин. Они будут рассмотрены в рамках нового проекта закона о туризме, который в декабре должен быть внесен Ростуризмом в правительство, а в феврале — в Госдуму.

Пока Ростуризм не дает комментариев по теме, в том числе турбизнесу. Но, по мнению Георгия Мохова, на изменение механизмов финобеспечения туроператоров в ведомстве всё же пойдут — из-за недавней истории с громким банкротством оператора Mouzenidis Travel. Его долги перед клиентами превышают 1 млрд рублей, а средств на выплаты недостаточно.