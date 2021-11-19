19 ноября. FINMARKET.RU - Крупные ресторанные сети столкнулись с проблемами при кредитовании, рассказали "Ведомостям" представители нескольких компаний. Например, "Теремок", по словам его основателя Михаила Гончарова, не смог с первого раза получить льготный кредит по государственной программе "ФОТ 3.0". Банк потребовал от него в залог активы в размере 25% от суммы займа, но их у компании нет (как правило, помещения у рестораторов в аренде). После этого "Теремок" обратился в другой банк, сейчас его заявка на рассмотрении. Он обращает внимание, что программа "ФОТ 3.0" предусматривает кредитование без залогов и гарантий.

Похожую ситуацию описывает и представитель "Шоколадницы": компания пыталась получить кредит по этой программе в банке, с которым давно сотрудничает, но ей отказали. Еще в одной финансовой организации потребовали залог и только в третьей подать заявку удалось беспрепятственно, рассказывает представитель "Шоколадницы".

Программа "ФОТ 3.0" направлена на поддержку занятости в пострадавших от пандемии отраслях. Она предусматривает кредитование по льготной ставке 3%, остальную часть берет на себя государство. Но некоторые рестораторы действительно столкнулись с отказом в кредитовании или же с ужесточением условий по программе "ФОТ 3.0", говорит президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров.

Представители Сбера и ВТБ опровергли ужесточение требований финансирования как в рамках "ФОТ 3.0", так и по остальным продуктам.

Ужесточения требований к рестораторам со стороны банков выглядят обоснованными, так как общепит - одна из наиболее рискованных сейчас отраслей, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. В случае с государственной программой правительство берет на себя только субсидирование ставки, риски по возврату кредита остаются на банках, отмечает он.