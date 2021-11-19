Минэкономразвития не поддержало идею изменения критериев отечественного ПО

19 ноября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития не поддержало идею Минцифрыизменению правил допуска программного обеспечения (ПО) к госзакупкам, пишет "Коммерсант" . Внести изменения в документ Минцифры предложило 20 августа, разместив проект поправок для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru. В частности, министерство предлагает допускать к госзакупкам не только ПО, исключительные права на которое принадлежат РФ и отечественным субъектам, но и софт иностранных компаний, которые контролируются из России "прямо или косвенно".

В Минэкономразвития считают, что это снижает порог прохождения ПО в реестр российского: "Изменения создают риски для формирования технологической зависимости от иностранных компаний-посредников у крупнейших отечественных государственных заказчиков, включая государственные объекты критической информационной инфраструктуры, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса". В министерстве подчеркивают, что «принятие подобных изменений выходит за пределы полномочий правительства», и призывают сохранить документ в текущей редакции.

Представитель Минцифры сообщил “Коммерсанту”, что изменения поддержали IT-ассоциации. Между тем эксперты подчеркивают, что всем разработчикам важно оказаться в реестре отечественного ПО для получения льгот в рамках налогового маневра