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19 ноября 2021 года 08:41
Минэкономразвития не поддержало идею изменения критериев отечественного ПО
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DPA/ТАСС
19 ноября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития не поддержало идею Минцифры по изменению правил допуска программного обеспечения (ПО) к госзакупкам, пишет "Коммерсант". Внести изменения в документ Минцифры предложило 20 августа, разместив проект поправок для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru. В частности, министерство предлагает допускать к госзакупкам не только ПО, исключительные права на которое принадлежат РФ и отечественным субъектам, но и софт иностранных компаний, которые контролируются из России "прямо или косвенно". В Минэкономразвития считают, что это снижает порог прохождения ПО в реестр российского: "Изменения создают риски для формирования технологической зависимости от иностранных компаний-посредников у крупнейших отечественных государственных заказчиков, включая государственные объекты критической информационной инфраструктуры, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса". В министерстве подчеркивают, что «принятие подобных изменений выходит за пределы полномочий правительства», и призывают сохранить документ в текущей редакции. Представитель Минцифры сообщил “Коммерсанту”, что изменения поддержали IT-ассоциации. Между тем эксперты подчеркивают, что всем разработчикам важно оказаться в реестре отечественного ПО для получения льгот в рамках налогового маневра
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Ключевые слова: Россия, ПО, госзакупки
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