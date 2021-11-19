Средняя ставка по ипотеке к концу года может превысить 10%

19 ноября. FINMARKET.RU - Средние ипотечные ставки в России превысили допандемийный уровень. Так, показатель на новостройки (без учета льготных программ) вырос до 8,87%, на вторичное жилье - до 9,26%, на рефинансирование - до 8,66%, сообщил "Известиям" руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг. Еще 14 ноября, по данным госкомпании, они составляли 8,66%, 8,85% и 8,6% соответственно.

В феврале 2020 года, до начала пандемии в России средняяна первичное жилье составляла 8,59%, на вторичное - 8,86%. Далее в течение года на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ проценты снижались.

До конца 2021 года средние ипотечные ставки могут достичь 10% или даже превысить это значение, считает эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота. Это обусловлено подорожанием кредитов, пояснил он. В федеральной компании "Этажи" полагают, что ставки по предложениям от банков к Новому году могут приблизиться к 10%. В 2022 году, по мнению управляющего партнера компании "ВекторСтройФинанс" Андрея Колочинского, они могут превысить 10%, если ЦБ еще больше увеличит ключевую ставку. По мнению члена генсовета "Деловой России" Алексея Мостовщикова, рост средней ипотечной ставки до конца года может составить 1-1,5 п.п.

Заметное повышение средних ставок произошло после 15 ноября, когда это сделал "Сбер" (на новостройки - до 8,8%, на вторичку - до 9,1%). Примеру банка-флагмана последовали другие кредитные организации, указал руководитель департамента ипотечного кредитования 3S Group Андрей Носонов. Процесс продолжается, например, в ВТБ:станет дороже на 0,7 п.п. 22 ноября (до 9% на первичное и вторичное жилье), сообщили в банке.

22 октября Банк России поднял ключевую ставку до 7,5% - сразу на 0,75 п.п. Так, с начала года регулятор повысил показатель на 3,25 п.п. 16 ноября на заседании комитета Госдумы по финансам глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассмотрит вопрос о новом повышении ставки на ближайших заседаниях и вряд ли вернется к низким показателям раньше лета 2023 года.

Девелоперам приходится идти на уступки клиентам - предоставлять скидки на квартиры или субсидированную застройщиком ипотеку. Специалисты предполагают, что ЦБ на ближайшем заседании, вероятно, снова повысит ключевую ставку.