18 ноября. FINMARKET.RU - Впервые с 2007 года в лесах разрешат строительство капитальных зданий и сооружений. Соответствующий проект постановления правительства размещен для общественного обсуждения. Если он будет принят, то в лесах можно будет строить отели и дома отдыха, которые нельзя было возводить в них последние 14 лет, пишет "Российская газета"

Речь идет о гостиницах и базах отдыха на взятых в аренду для рекреационной деятельности участках лесного фонда, уточнили в Минприроды. Это позволит за 5 лет увеличить номерной фонд загородных отелей на 15-20%. В результате дополнительная выручка отрасли составит 85-90 млрд рублей в год, появится 50-60 тысяч новых рабочих мест, считает вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

Однако, как уточнили в МПР, в проекте постановления предусмотрено множество ограничений. Так, здания должны быть в один или два этажа, высота крыши не может быть выше 10 метров. Возводить их можно только там, где не растут деревья. Площадь застройки не может превышать 20% арендованного участка.

Сейчас в лесах организацией отдыха занимаются 11,4 тыс. арендаторов, сообщили в "Рослесинфорге", а за последние 5 лет таких средств размещения стало больше почти на 8 тысяч.

Как считает директор Рослесинфорга Павел Чащин, новый закон изменит жизнь арендаторов, которые используютв спортивно-оздоровительных целях, обеспечив при этом жесткий контроль за соблюдением условий аренды.

Экологи к расширениям прав на использование человеком леса относятся настороженно. "В последнее время лесное законодательство все больше меняется в сторону разрешения в лесах различной деятельности, не предполагающей существование леса как такового - добычи полезных ископаемых, строительства инфраструктурных, промышленных и рекреационных объектов, - объясняет координатор Лесной программы WWF России Константин Кобяков. - Этот проект, например, легализует капитальное строительство широкого перечня рекреационных сооружений, в том числе возведенных нелегально, так как ранее допускалось возведение для этих целей только временных некапитальных строений".