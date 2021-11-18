Мошенники освоили еще один способ изъятия денег у россиян

18 ноября. FINMARKET.RU - Злоумышленники начали использовать для обмана россиян первичное размещение криптовалют (ICO), пишут "Известия", ссылающиеся на информацию, предоставленную изданию зампредом правления "Сбера" Станиславом Кузнецовым.убеждают граждан инвестировать в новый токен, но перечисленные деньги уже нельзя вывести. Распространение этой схемы обмана подтвердили специалисты по кибербезопасности и по криптовалютам. В ЦБ также отметили, что мошенники часто используют эту тему при создании пирамид. Вложения в токены оказались на волне популярности осенью 2021-го на фоне резкого роста капитализации рынка и рекордов стоимости биткоина.

ICO - это форма сбора средств, когда стартап на основе блокчейна выпускает какое-то количество собственных цифровых токенов и предлагает их ранним инвесторам до выхода на биржу, пояснил ведущий стратег Exante Янис Кивкулис. Обычно оплату необходимо внести другими криптовалютами, такими как биткоин или эфир. Разработчики таким образом получают не только деньги на развитие проекта, но также могут создавать комьюнити мотивированных пользователей, которые хотят, чтобы проект преуспел, а их токены росли в цене, пояснил эксперт.

Интерес к ICO вырос на фоне новой волны роста криптоактивов в ноябре 2021-го., пишут "Известия". Капитализация глобального рынка "крипты" 8 ноября впервые превысила $3 трлн. Через несколько дней, 10 ноября, главная монета - биткоин - пробила рекордное значение, подорожав до $69 тыс. Однако уже к 17 ноября, по данным криптобиржи Binance, ее стоимость вернулась к $60,5 тыс.

Мошенники часто используют тему криптовалют при создании пирамид, подтвердили "Известиям" в ЦБ. В регуляторе добавили, что нередко подобные организации действуют из зарубежной юрисдкции: таким образом создаются препятствия для инвесторов на тот случай, если они захотят вернуть вложения — ведь в спорной ситуации придется решать дело в суде по месту «прописки» компании. Некоторое время ICO было популярным инструментом привлечения денег под «хайповую» идею, в которой мало кто разбирался, подчеркнули в Банке России.