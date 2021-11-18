.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВТБ продал 4,9% "Магнита" через АВВ по 5700 руб./акция, Marathon купит оставшиеся 12,4% и доведет долю до 29,2%
18 ноября 2021 года 09:12
Доля импорта в розничных продажах в РФ занимает три четверти
|0
Егор Алеев/ТАСС
18 ноября. FINMARKET.RU - По итогам 2020 года доля импортных товаров в ресурсах розничной торговли непродовольственными товарами (без учета продаж автомобилей и топлива) составила 74,9%, пишет "Коммерсант", ссылающийся на исследование экспертов НИУ ВШЭ "Импортная продукция: доля в розничных продажах". В ВШЭ подчеркивают, что доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли остается на устойчиво высоком уровне на протяжении последних лет, что связано со структурными особенностями товарного предложения. Существенное сокращение импорта в 2010-е годы наблюдалось лишь в категории крупной бытовой техники (стиральные машины, телевизоры и так далее) и автомобилей, что было связано с развитием сборочных производств в России.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.