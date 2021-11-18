Доля импорта в розничных продажах в РФ занимает три четверти

18 ноября. FINMARKET.RU - По итогам 2020 года доля импортных товаров в ресурсах розничной торговли непродовольственными товарами (без учета продаж автомобилей и топлива) составила 74,9%, пишет "Коммерсант", ссылающийся на исследование экспертов НИУ ВШЭ "Импортная продукция: доля в розничных продажах".

В ВШЭ подчеркивают, что доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли остается на устойчиво высоком уровне на протяжении последних лет, что связано со структурными особенностями товарного предложения. Существенное сокращение импорта в 2010-е годы наблюдалось лишь в категории крупной бытовой техники (стиральные машины, телевизоры и так далее) и автомобилей, что было связано с развитием сборочных производств в России.