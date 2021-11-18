Банковские операции предлагают согласовывать с родственниками

18 ноября. FINMARKET.RU - Россиянам предлагают согласовывать свои банковскиес родственниками и другими доверенными лицами. Как пишут "Известия", такой способ защиты от финансовых мошенников хотят прописать в законодательстве депутаты Госдумы от "Единой России". По их мнению, если человека обманули или ввели в заблуждение при переводе средств на чужой счет, его доверенное лицо может отказать в совершении этой операции и тем самым сохранить деньги. В ЦБ "Известиям" сообщили, что готовы рассмотреть законопроект. Во фракциях Госдумы отнеслись к инициативе по-разному, а вот эксперты считают, что ее можно поддержать.

Член экспертного совета Госдумы по небанковским финансово-кредитным организациям, глава Агентства защиты прав потребителей финансовых услуг Елена Фасахова считает, что законопроект заслуживает поддержки.

"Схема обмана у всех одинаковая. Телефонный мошенник звонит жертве, представляясь сотрудником либо банка, либо правоохранительных органов. Он сообщает, что происходит несанкционированное снятие денежных средств со счета гражданина и в связи с этим он должен либо побежать в банкомат снять деньги и переложить их на другой счет, либо назвать свои личные данные. При этом, как правило, они говорят гражданам: ни с кем не советуйтесь и срочно выполните требуемые действия", — пояснила она "Известиям".

По ее словам, это хорошая инициатива, так как речь идет о добровольности дополнительной проверки финансовых операций. Ведь зачастую сами жертвы мошеннических схем говорят о том, что если бы у них была возможность проверить или с кем-то посоветоваться, то они не перевели бы деньги неизвестно кому.