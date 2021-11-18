Компаниям из РФ могут разрешить "переселяться" в офшоры на Русском и Октябрьском

18 ноября. FINMARKET.RU - Власти планируют предоставить российским холдингам возможность регистрации в специальном административном районе (САР, так называемый российский офшор), сообщают "Ведомости" со ссылкой на свой источник.

Сейчас этой опцией могут воспользоваться исключительно иностранные организации в рамках процедуры редомициляции, а структуры, "прописанные" в России, такого права лишены. Включить национальные холдинги в периметр организаций, которые смогут претендовать на переезд в САР, необходимо для того, чтобы снизить риски признания России вредоносной юрисдикцией (harmful tax regime), уточнили собеседники "Ведомостей". Ранее Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности предъявила к САРам ряд претензий, в том числе за дискриминацию российских групп перед иностранными – такой тезис Совет ЕС включил в свой июньский доклад.

По словам собеседников "Ведомостей", разработкой законопроекта занимается Федеральная налоговая служба, вносить его в правительство планируется не раньше принятия другого пакета поправок в законодательство о САРах.

В частности, речь идет о реформе режима, которая обсуждается с начала 2021 г. Ее основная цель – простимулировать компании формировать на островах реальное присутствие, так называемый сабстенс. Компаниям планируется предложить дополнительные льготы, в частности понизить ставки по ряду налогов: на вывод капитала с 15 до 10% (налог у источника), а также на прибыль до 5%, на прибыль в виде дивидендов до 0%.

Но чтобы получить эти преференции, резиденты САРов должны будут вложить в инфраструктуру островов 300 млн руб., а также открыть там реальный офис площадью 100 кв. м с численностью сотрудников не менее 15 человек. Кроме этого на них смогут претендовать исключительно организации, получившие статус международной холдинговой компании (МХК, одна из разновидностей специальной организационной формы международных компаний, действующая в САРе). При этом в структуре доходов компании поступления от пассивной деятельности должны занимать не менее 90%. Законопроект пока обсуждается на площадке правительства, в эту сессию планируется его принятие, уточнили собеседники "Ведомостей".