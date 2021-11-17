ВВП России в 3-м квартале вырос на 4,3%

Российская экономика в 3-м квартале выросла на 4,3% после скачка на 10,5% во 2-м, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Минэкономразвития оценивало повышение ВВП в июле-сентябре на уровне 4%

17 ноября. FINMARKET.RU - Росстат опубликовал предварительную оценку динамикиРФ в 3-м квартале 2021 года. По сравнению с 3-м кварталом 2020 года ВВП вырос на 4,3%, свидетельствует данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Росстат отдельно уточнил, что рост ВВП РФ в 3-м квартале 2021 года по сравнению с доковидным 3-м кварталом 2019 годом оценивается в 0,7%.

В 1-м квартале снижение ВВП РФ составляло 0,7%, во 2-м квартале экономика выросла на 10,5%. Относительно 2-го квартала доковидного 2019 года ВВП в апреле-июне этого года вырос на 1,9%.

Скачок ВВП во 2-м квартале объясняется низкой базой прошлого года - во 2-м квартале 2020 года экономика упала на 7,8% по сравнению со 2-м кварталом 2019 года. В 3-м квартале 2020 года падение замедлилось до 3,5%, поэтому в третьем квартале текущего года темпы роста в годовом выражении существенно снизились по сравнению со 2-м кварталом.

Данные Росстата оказались лучше прогноза Минэкономразвития, которое ранее оценивало рост ВВП в 3-м квартале на 4%. В целом за январь-сентябрь 2021 года министерство оценило рост ВВП РФ на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Минэкономразвития в сентябре повысило свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,2% с июльских 3,8%, одновременно понизив прогноз роста на 2022 год до 3,0% с 3,2% и сохранив прогнозы роста в 3,0% в 2023-2024 годах.

ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 4,0-4,5% в 2021 году, рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,3%, на 2022 год - 2,6%.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите лидеров АТЭС 12 ноября, заявил, что рост ВВП РФ в 2021 году ожидается на уровне до 4,7%.

"Еще очень много проблем, но все-таки постепенно глобальная экономика выходит из кризиса. Последние прогнозы, действительно, свидетельствуют о том, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%. Причем для экономик стран АТЭС этот показатель будет еще выше - в среднем 6,4%", - сказал президент. "Что касается России, мы уже вернулись на допандемийный уровень, и в 2021 году, по нашим оценкам, рост составит до 4,7%", - заявил Путин. "Конечно, это не самый высокий в регионе рост, но и не самый низкий. Это для нашей экономики вполне хороший показатель", - добавил президент.

Как ранее сообщалось, 11 ноября Еврокомиссия повысила прогноз роста российской экономики в 2021 году до 3,9%, в 2022 году - до 2,6%. Весной прогнозировалось повышение соответственно на 2,7% и 2,3%. В 2023 году предполагается подъем на 2,2%. "Несмотря на низкий уровень вакцинации и высокую смертность от COVID-19 осенью 2021 года, реальный ВВП России к настоящему времени превысил допандемический уровень", - отмечалось в квартальном обзоре Еврокомиссии. В дальнейшем экономическому росту, вероятно, будут способствовать улучшение условий торговли и рост бюджетных доходов, которые открывают возможности для дополнительных трансферов и расходов, что приводит к росту потребления, полагают эксперты ЕК.

Как говорится в сообщении Росстата, при расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в 3-м квартале в следующих видах экономической деятельности:

- пассажирооборот (+49,0%);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+13,7%);

- добыча полезных ископаемых (+9,4%);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром (+7,6%);

- грузооборот (+6,8%);

- оптовый товарооборот (+6,7%);

- розничный товарооборот (+5,3%);

- строительство (+5,0%);

- обрабатывающие производства (+3,7%).

При этом в сельском хозяйстве наблюдалось снижение производства на 6,2%.

15 декабря Росстат опубликует первую оценку ВВП за 3-й квартал 2021 года. Она будет включать в себя номинальные объемы, индексы физического объема, индексы-дефляторы и отраслевую структуру ВВП. При ее подготовке будут учтены поступившие от респондентов уточнения данных, а также дополнительная информация от министерств, ведомств и Банка России, указывает Росстат.