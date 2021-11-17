Обладатели QR-кодов осваивают легальный бизнес

17 ноября. FINMARKET.RU - Пандемия коронавируса и введение QR-кодов породили новые виды "бизнеса". Теперь вакцинированные люди, пользующиеся свободой передвижения, предлагают свои (курьерские) услуги непривитым. В первые дни действия QR-кодов курьеры просили 300 рублей в ряде городов, сейчас подняли цены в три раза, пишет "Российская газета", приводящая примеры соответствующих интернет-объявлений.

Юрист Диана Джафарова, на которую ссылается "РГ", говорит, что такой вид "бизнеса" вполне законен, если курьер использует личный QR-код, а не осуществляет передачу сертификата третьим лицам. Следовательно, если клиент - физическое лицо, то по своей юридической природе услуга будет регулироваться гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, а дополнительно - налоговыми механизмами.

То есть за оказанные услуги и полученное вознаграждение курьер обязан уплатить налог. Людям, которые просят посыльных о выполнении дорогостоящих заданий с предоплатой, юрист советует сначала заключать договор. В случае невыполнения условий сделки бумага станет первым доказательством вины. Если же это мелкая бытовая сделка без предоплаты, можно обойтись и устной договоренностью.