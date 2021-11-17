Новогодних акций на автомобили в этом году не будет

17 ноября. FINMARKET.RU - Новогодних акций нав этом году ждать не приходится. В условиях огромного спроса и дефицита предложения автопроизводители продолжают повышать, хотя обычно в конце года проходят распродажи в расчете на годовые премии потребителей, пишет "Российская газета"

За последние восемь лет стоимость нового автомобиля выросла почти вдвое - по данным агентства "Автостат", средневзвешенная стоимость новой машины с 2014 года прибавила 90%. Ситуацию усугубляют дилеры, которые "навешивают" на машины все возможное и невозможное дополнительное оборудование, в результате чего конечная стоимость увеличивается чуть ли не вдвое. Только с начала 2021 года средняя цена в автосалонах увеличилась более чем на 20%, впервые превысив отметку в 2 млн руб.

В результате россияне все чаще делают выбор в пользу более доступной продукции отечественного автопрома, а также китайских машин. Последние тоже стоят недешево, однако их не приходится долго ждать, а в сравнении с многими корейскими и европейскими конкурентами они предлагают лучшее оснащение по сопоставимой цене, за что покупатели и голосуют своим кошельком.

По словам генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, нынешние цены лишь приблизились к уровню цен в валюте на начало 2014 года. Конечно, при этом технически автомобили 2021 года выпуска лучше оснащены. Однако объяснить потребителю, почему, купив предыдущую машину за миллион, он сейчас может продать ее еще дороже, но ничего не купить взамен, не могут ни дилеры, ни производители.

Из-за продолжающегося дефицита на авторынке дилеры подходят к концу года с пустыми складами. Более того, в ноябре-декабре, когда купить новый автомобиль традиционно можно было с хорошим дисконтом, в этом году цены продолжат расти.

"Снижения цен на автомобили уже не будет. Цены будут расти, но плавно, пока не достигнут того предела, когда спрос совсем остановится. Никто из импортеров не знает этот уровень, а значит, все будут повышать цены до предела уровня спроса. На мой взгляд, по ряду брендов и моделей мы уже его перешагнули", - говорит генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.