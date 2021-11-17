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17 ноября 2021 года 09:39
Проект импортозамещения раскритиковали в администрации президента
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Александр Щербак/ТАСС
17 ноября. FINMARKET.RU - Государственно-правовое управление (ГПУ) президента раскритиковало проект указа президента о переходе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное программное обеспечение (ПО) и оборудование, разработанный Минцифры, пишет "Коммерсант". В проекте указа Минцифры предлагало установить единый срок перехода КИИ на отечественное оборудование и ПО — 1 января 2023 года. Организации должны будут реализовать это требование при наличии отечественных аналогов, после окончания срока действия прав на используемый софт и по истечении сроков амортизации существующей техники. В отзыве ГПУ отмечается, что в проекте указа не оценивается возможность исполнения требований субъектами КИИ в установленный срок, а также не раскрывается, кто будет оценивать соблюдение требований. Кроме того, проект противоречит Конституции (ч. 3 ст. 55), так как в нем предлагается возложить импортозамещение на широкий круг лиц, однако их права и свободы могут быть ограничены только в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства исключительно федеральным законом, пишет начальник ГПУ президента Лариса Брычева. Также обязанность по утверждению порядка перехода и требований к ПО и оборудованию на объектах КИИ в проекте предлагается возложить на правительство, тогда как направления госполитики в области безопасности КИИ уполномочен определять президент, подчеркивается в отзыве.
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Ключевые слова: Россия, импортозамещение, проект
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