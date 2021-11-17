Бизнес попросил отменить госрегулирование цен на техосмотр

17 ноября. FINMARKET.RU - Общественная организация малого и среднего бизнеса "Опора России" предложила вице-премьеру, председателю правкомиссии по безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину отменитьцен на(ТО) автомобилей. Об этом говорится в письме организации от 10 ноября, с которым ознакомились "Ведомости"

Установление рыночной цены на техосмотр создаст условия для функционирования достаточного количества операторов ТО, пишет вице-премьеру председатель "Опоры России" Александр Калинин. Также организация предлагает утвердить программу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере техосмотра. Предполагается, что она будет включать в себя частичную (до 50%, но не более 10 млн руб.) компенсацию затрат на покупку оборудования для развития производства и субсидирование процентной ставки по текущим кредитным и лизинговым договорам.

9 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену техосмотра для легковых машин и мотоциклов. Проходить ТО должны будут лишь автомобили старше четырех лет и только в случае смены владельца, а также при существенном переоборудовании (например, с бензина на газомоторное топливо). Для коммерческого транспорта (грузовиков, автобусов и такси) требования о прохождении ТО не изменятся.

"Отсутствие экономически обоснованной стоимости за прохождение ТО и новая законодательная инициатива о его отмене для тех категорий транспортных средств, которые дают основную нагрузку операторам, удерживает бизнес-сообщество от действий, которые могут привести к потере вложенных инвестиций", - пишет Калинин, подразумевая вложения в переоборудование станций техосмотра под новые требования. "Опора" ожидает, что к 1 марта 2022 г. аккредитованных пунктов в России будет недостаточно для необходимого объема технических осмотров.

Тарифы на техосмотр устанавливают регионы на основе методики Федеральной службы по тарифам (ФСТ, ее полномочия в 2015 г. переданы ФАС). Средняя стоимость ТО для легковой машины по этой методике составляет 570 руб., но она сильно варьируется по регионам.

"Основываясь на цифрах реальной загрузки пункта техосмотра и среднестатистических затратах на конкретных предприятиях отрасли, мы получили базовую ставку по предоставлению услуги ТО в размере 2500-2800 руб. для легковых автомобилей", - сказал "Ведомостям" представитель "Опоры", ссылаясь на оценки профессионального сообщества. По его словам, в зависимости от региона колебания стоимости составят до 20% от базовой ставки.