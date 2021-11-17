Риск банкротства навис над 60% российских туроператоров

17 ноября. FINMARKET.RU - Турбизнес 12 ноября повторно направил письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, зампреда Дмитрия Чернышенко и главы Ростуризма Зарины Догузовой с просьбой о пролонгации постановления №1073, согласно которомуобязаны рассчитаться с долгами перед туристами до 31 декабря 2021 года. Обращение подписали представители Российского союза туриндустрии (РСТ), ассоциации "Турпомощь", Общенационального союза индустрии гостеприимства и других организаций, пишут "Известия"

Подавляющее большинство стран и даже целых туристических регионов по-прежнему закрыты для российских туристов: Китай, Юго-Восточная Азия, Дальний Восток и почти вся Европа. Это обстоятельство не позволило туроператорам исполнить в 2021 году обязательства перед туристами, взятые в 2020 году, следует из текста обращения.

В зоне риска из-за возможного банкротства находятся свыше 60% туроператоров, состоящих в Едином федеральном реестре, утверждают авторы письма. Так, из 385 агентств по международному выездному туризму 230 компаний работают в рамках приграничных поездок и в большинстве своем считаются региональными и монопрофильными.

"Речь идет о количестве компаний, но не объеме туристов, которых они отправляют на отдых. Крупным игрокам вряд ли угрожает, поскольку они сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет. Под угрозой - средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. А их на рынке много - те самые 60%, - пояснил "Известиям" вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Часть несостоявшихся из-за пандемии туров все же удалось перенести на другие направления. Так, 17% туристов согласились поехать отдыхать в Россию, около 30% - заменить одно заграничное направление на другое, говорится в письме. Свыше 50% оплаченных, но не реализованных туров по-прежнему находятся в подвешенном состоянии - и по многим из них туристы ждут возврата денег.

Сумма долгов туркомпаний перед клиентами сейчас составляет около 25 млрд рублей. При этом совокупная сумма страховок и средств в фондах персональной ответственности - примерно 7 млрд рублей, сообщил "Известиям" глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Если отсрочку не продлить, компании начнут массово уходить с рынка, а туристы лишатся и отдыха, и денег, обеспокоены в РСТ.