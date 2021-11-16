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16 ноября 2021 года 14:20

Рейтинг медиаприсутствия банков за октябрь

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Zuma\ТАСС
Zuma\ТАСС
Сбербанк в октябре 2021г сохранил лидерские позиции в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка c результатом 73 213 упоминаний по сравнению с 70 400 в сентябре 2021 года.

Второе место с более чем вдвое меньшим результатом занимает ВТБ, получивший 30 071 упоминаний (31 090 в сентябре). За ВТБ следует ФК "Открытие" - 12 405 упоминаний против 13 299 месяцем ранее.

В рейтинге охвата Сбербанк также занял первую строчку с результатом 291,3 млн. по сравнению с 322,2 млн. в сентябре. На второй позиции по-прежнему ВТБ - 241,1 млн (287 млн. в сентябре). На третье место, сместив "Открытие", вышел Тинькофф Банк, улучшив свой показатель в октябре до 133,6 млн. (99,4 млн. в сентябре).

Деловая активность в октябре 2021 года осталась примерно на уровне прошлого месяца: тройка лидеров в рейтинге индекса заметности не изменилась. Однако, если Сбербанку и "Открытию" практически удалось сохранить или даже немного улучшить индекс заметности, то у ВТБ этот показатель опустился на 20%.

Наиболее тиражируемым инфоповодом с упоминанием Сбербанка стала встреча председателя правления компании Германа Грефа с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждалась прогнозируемая прибыль банка за 2021 год, кредитование бизнеса, спрос на ипотеку, а также темпы технологической трансформации Сбера.

Заметным инфоповодом стали данные об увеличении прибыли Сбербанка от финансовых услуг в третьем квартале более чем в 2,5 раза. Увеличился спрос как на кредиты для предпринимателей, так и для частных лиц. Кроме этого, по словам старшего вице-президента и финансового директора Александры Бурико, крупным сегментом стала продажа и доставка продуктов питания, представленная Сбермаркетом и Самокатом. "Оборот нашего мультикатегорийного маркетплейса - Сбер мегамаркет, который мы запустили в апреле, более чем удвоился к предыдущими кварталу и превысил 6 млрд. рублей", - сказала Бурико.

Большое внимание СМИ было уделено запуску новой услуги: Сбер предоставил возможность оформления кредитов через свои банкоматы по всей стране. Как рассчитывают в компании, услуга станет востребована среди жителей отдаленных поселков и небольших городов, которым до офиса Сбербанка добираться не всегда удобно.

Часто тиражируемым новостным поводом о ВТБ в октябре стал запуск ESG-платформы банка. Подключиться к этой платформе может регион, компания или просто человек, который обеспокоен экологией и социальными проблемами. Для бизнеса и регионов платформа дает доступ к финансированию по ESG-проектам. В числе ESG-продуктов для населения - экоипотека, то есть льготные ставки для домов с высоким уровнем энергоэффективности, а также кредиты на электромобили.

Широко освещалось в СМИ введение системы по распознаванию лиц пассажиров при оплате проезда в московском метрополитене, в разработке которой участвовали специалисты ВТБ. Чтобы пользоваться новым способом оплаты, человеку нужно привязать карту к мобильному приложению и сделать селфи. "Именно благодаря нашей платформе вы можете совершать бесшовные пересадки, зайдя в метрополитен, пересесть на МЦК, дальше пересесть на МЦД - это все будет одна большая поездка", - отметил старший вице-президент ВТБ, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов Вадим Изотов.

Другим заметным инфоповодом стали прогнозы экспертов ВТБ о том, что ключевая ставка Центрального банка РФ к концу года может достичь 8%. Как предположил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, пиковые значения будет приходиться не на конец года, а на первый квартал 2022 года. "Поэтому динамика ставки прогнозируется нами неравномерно: 8% - конец года этого, 7,5% - в следующем. И возможно, локальный пик в первом квартале 2022 года", - сказал Пьянов.

Широко освещали СМИ в октябре ключевые ошибки при накоплении денег, о которых рассказал президент-председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов. Первой ошибкой Задорнов назвал страх рисковать. Базу сберегательного портфеля следует сформировать из инструментов с разной степенью защиты: солидных, безрисковых и с повышенным элементом риска. Вторая ошибка - убеждение о том, что нужно найти один, гарантированно выгодный инструмент и все средства направить туда. По его мнению, в сбережениях эффективнее разделять денежные потоки. Третья ошибка - зацикленность на крупных суммах для пополнения счета. По мнению финансиста, даже деньги, которые тратятся на мелочи, могут стать стартовым капиталом или регулярным пополнением накопительного ресурса.

Другим заметным инфоповодом октября стало предложение главы "Открытия" пересмотреть подходы к начислению детских пособий. "У нас в бизнесе, в банках, я рад, есть молодые люди, двое-трое детей - это замечательно, рост населения страны, но почему очень состоятельные люди и в прошлом, и в этом году получают на двух-трех детей то же самое детское пособие, которое получают люди в регионах, для которых это вопрос жизни и смерти их семей - я это просто не могу понять", - подчеркнул Задорнов. Для решения этой проблемы, Задорнов предложил сделать заявительным порядок получения соцвыплат на детей. По его мнению, такая мера отсечет 20-25% состоятельных людей, которые постесняются просить эти выплаты, и позволит сосредоточить пособия на тех, кто действительно в них нуждается.

Также большое внимание было уделено прогнозу инфляции на 2021 год, озвученному старшим экономистом аналитического управления "Открытие Research" Максимом Петроневичем. Он ждет инфляцию в годовом выражении в 7,6-7,8%, но при этом отмечает, что вклад волатильных компонентов инфляции может оказаться высоким и в зависимости от ситуации у прогноза может быть значительная погрешность.


Наименование Упоминания в СМИ, октябрь 2021
1 Сбербанк 72 213
2 ВТБ 30 071
3 ФК Открытие 12 405
4 Россельхозбанк 9 845
5 Тинькофф Банк 7 756
6 Газпромбанк 7 156
7 Альфа-Банк 7 038
8 Промсвязьбанк 6 916
9 Райффайзенбанк 4 828
10 Почта банк 3 417
11 Совкомбанк 3 254
12 Московский кредитный Банк 3 074
13 Росбанк 2 986
14 Росгосстрах Банк 2 725
15 Банк УРАЛСИБ 2 594
16 Банк ДОМ.РФ 2 498
17 МТС Банк 2 058
18 Банк Санкт-Петербург 1 791
19 Банк ЗЕНИТ 1 498
20 Банк ТРАСТ 1 340
21 ХКФ Банк 1 305
22 Банк Русский Стандарт 1 121
23 Абсолют Банк 1 112
24 Ак Барс Банк 1 020
25 Ренессанс Кредит 1 000
26 УБРиР 968
27 МСП Банк 923
28 РНКБ Банк 908
29 Новикомбанк 785
30 АБ "Россия 717
31 СКБ-банк 694
32 Банк Левобережный" 681
33 Примсоцбанк 619
34 ЮниКредит Банк 578
35 ОТП Банк 571
36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 567
37 ТКБ Банк 489
38 Алмазэргиэнбанк 467
39 Экспобанк 419
40 ВБРР 414
41 КБ "Центр-инвест" 384
42 Банк Интеза 367
43 МИнБанк 365
44 АКБ "ЦентроКредит" 361
45 СМП Банк 357
46 Ситибанк 344
47 КБ Восточный 332
48 Банк Авангард 325
49 Банк "Кубань Кредит" 316
50 АКБ "Металлинвестбанк" 276

Наименование Индекс заметности, октябрь 2021
1 Сбербанк 9 763 148
2 ВТБ 3 509 573
3 ФК Открытие 1 654 784
4 Тинькофф Банк 1 049 599
5 Россельхозбанк 1 017 801
6 Промсвязьбанк 803 187
7 Альфа-Банк 790 910
8 Газпромбанк 747 475
9 Райффайзенбанк 498 599
10 Банк УРАЛСИБ 386 062
11 Банк ДОМ.РФ 350 329
12 Росбанк 320 883
13 Совкомбанк 306 402
14 Московский кредитный банк 286 056
15 Почта банк 282 792
16 Банк ТРАСТ 273 713
17 Банк Санкт-Петербург 260 703
18 Росгосстрах Банк 208 879
19 Банк Русский Стандарт 175 154
20 ХКФ Банк 149 121
21 УБРиР 135 535
22 РНКБ Банк 132 888
23 МСП Банк 129 530
24 Ак Барс Банк 120 601
25 Банк ЗЕНИТ 115 834
26 Новикомбанк 112 175
27 КБ "Центр-инвест" 109 484
28 Азиатско-Тихоокеанский Банк 108 213
29 МТС Банк 107 955
30 Ренессанс Кредит 98 288
31 Банк Интеза 94 519
32 Экспобанк 78 088
33 СКБ-банк 72 650
34 Абсолют Банк 68 769
35 АБ "Россия" 51 497
36 Банк Левобережный 49 743
37 Банк "Кубань Кредит" 48 730
38 КБ Восточный 44 355
39 ЮниКредит Банк 42 741
40 Ситибанк 39 119
41 ОТП Банк 38 936
42 ТКБ Банк 36 077
43 МИнБанк" 34 495
44 Алмазэргиэнбанк 29 030
45 АКБ "Металлинвестбанк" 28 357
46 Запсибкомбанк 25 920
47 СМП Банк 25 917
48 Банк "Солидарность" 25 909
49 Росэксимбанк 24 735
50 Примсоцбанк 24 197

Наименование Охват аудитории, октябрь 2021
1 Сбербанк 291 377 574
2 ВТБ 241 144 144
3 Тинькофф Банк 133 687 805
4 ФК Открытие 123 617 110
5 Альфа-Банк 123 021 231
6 Газпромбанк 120 986 198
7 Россельхозбанк 114 45 863
8 Московский Кредитный Банк 107 262 967
9 Промсвязьбанк 104 640 013
10 Почта банк 87 388 688
11 Райффайзенбанк 86 405 637
12 Росбанк 83 292 647
13 ХКФ Банк 68 863 692
14 Совкомбанк 68 277 831
15 АБ "Россия" 59 932 769
16 Банк ДОМ.РФ 59 649 805
17 Ренессанс Кредит 56 119 137
18 Банк УРАЛСИБ 54 471 844
19 МТС Банк 52 645 098
20 Банк ЗЕНИТ 48 101 025
21 Банк Русский Стандарт 45 556 630
22 Росгосстрах Банк 39 277 764
23 ТКБ Банк 39 173 850
24 УБРиР 37 769 162
25 ОТП Банк 37 715 345
26 Банк Санкт-Петербург 35 848 263
27 Абсолют Банк 31 768 158
28 МСП-Банк 27 013 647
29 Экспобанк 25 595 014
30 РНКБ Банк 24 463 804
31 Банк Интеза 24 207 566
32 Банк ТРАСТ 24 080 753
33 ЮниКредит Банк 23 345 785
34 КБ Восточный 23 186 581
35 МИнБанк 20 514 744
36 Новикомбанк 19 495 322
37 КБ "Металлинвестбанк 17 237 876
38 Ситибанк 16 774 700
39 СКБ-банк 16 250 401
40 ВБРР 15 352 444
41 Ак Барс Банк 11 107 433
42 "БНП ПАРИБА Банк" 10 935 838
43 Банк Авангард 9 586 795
44 СМП Банк 9 401 301
45 Bank of China 7 680 026
46 Банк Союз 7 473 395
47 Азиатско-Тихоокеанский Банк 7 300 201
48 Кредит Европа Банк 6 970 903
49 КБ "Центр-инвест" 6 507 957
50 Связь-банк 6 313 750

Главные темы публикаций:
  • 1.Центробанк ужесточает требования по выдаче потребительских кредитов
  • 2.Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,75%
  • 3.ЦБ потребовал усилить контроль над переводами с карты на карту
  • 4.Запускается обязательное тестирование для начинающих инвесторов
  • 5.Зампред Центробанка Михаил Алексеев объявил о выпуске новой сторублевой купюры в 2022 году
  • 6.ЦБ: дефицит кадров в российской экономике может привести к инфляционной спирали
  • 7.Внешний долг России увеличился на 4,7% за девять месяцев и достиг $489 млрд
  • 8.Путин поручил наделить ЦБ правом количественно ограничивать потребкредиты
  • 9.Путин поручил рассмотреть снижение размера резерва кредитных потерь на инвестпроекты в ДФО
  • 10.Набиуллина заявила, что по-прежнему хранит сбережения в рублях
  • 11.ЦБ включил Тинькофф банк в список системно значимых кредитных организаций
  • 12.ЦБ заявил о росте доли безналичных платежей до 75%
  • 13.Заемщики могут уйти к нелегальным организациям из-за запрета на выдачу кредитов
  • 14.ЦБ РФ отозвал лицензию у ОРбанка
  • 15.ЦБ предложил обязать банки выдавать кредит без скрытых услуг


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  банки,  рейтинг

 
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