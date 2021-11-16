Рейтинг медиаприсутствия банков за октябрь

Сбербанк в октябре 2021г сохранил лидерские позиции в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка c результатом 73 213 упоминаний по сравнению с 70 400 в сентябре 2021 года.
Второе место с более чем вдвое меньшим результатом занимает ВТБ, получивший 30 071 упоминаний (31 090 в сентябре). За ВТБ следует ФК "Открытие" - 12 405 упоминаний против 13 299 месяцем ранее.
В рейтинге охвата Сбербанк также занял первую строчку с результатом 291,3 млн. по сравнению с 322,2 млн. в сентябре. На второй позиции по-прежнему ВТБ - 241,1 млн (287 млн. в сентябре). На третье место, сместив "Открытие", вышел Тинькофф Банк, улучшив свой показатель в октябре до 133,6 млн. (99,4 млн. в сентябре).
Деловая активность в октябре 2021 года осталась примерно на уровне прошлого месяца: тройка лидеров в рейтинге индекса заметности не изменилась. Однако, если Сбербанку и "Открытию" практически удалось сохранить или даже немного улучшить индекс заметности, то у ВТБ этот показатель опустился на 20%.
Наиболее тиражируемым инфоповодом с упоминанием Сбербанка стала встреча председателя правления компании Германа Грефа с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждалась прогнозируемая прибыль банка за 2021 год, кредитование бизнеса, спрос на ипотеку, а также темпы технологической трансформации Сбера.
Заметным инфоповодом стали данные об увеличении прибыли Сбербанка от финансовых услуг в третьем квартале более чем в 2,5 раза. Увеличился спрос как на кредиты для предпринимателей, так и для частных лиц. Кроме этого, по словам старшего вице-президента и финансового директора Александры Бурико, крупным сегментом стала продажа и доставка продуктов питания, представленная Сбермаркетом и Самокатом. "Оборот нашего мультикатегорийного маркетплейса - Сбер мегамаркет, который мы запустили в апреле, более чем удвоился к предыдущими кварталу и превысил 6 млрд. рублей", - сказала Бурико.
Большое внимание СМИ было уделено запуску новой услуги: Сбер предоставил возможность оформления кредитов через свои банкоматы по всей стране. Как рассчитывают в компании, услуга станет востребована среди жителей отдаленных поселков и небольших городов, которым до офиса Сбербанка добираться не всегда удобно.
Часто тиражируемым новостным поводом о ВТБ в октябре стал запуск ESG-платформы банка. Подключиться к этой платформе может регион, компания или просто человек, который обеспокоен экологией и социальными проблемами. Для бизнеса и регионов платформа дает доступ к финансированию по ESG-проектам. В числе ESG-продуктов для населения - экоипотека, то есть льготные ставки для домов с высоким уровнем энергоэффективности, а также кредиты на электромобили.
Широко освещалось в СМИ введение системы по распознаванию лиц пассажиров при оплате проезда в московском метрополитене, в разработке которой участвовали специалисты ВТБ. Чтобы пользоваться новым способом оплаты, человеку нужно привязать карту к мобильному приложению и сделать селфи. "Именно благодаря нашей платформе вы можете совершать бесшовные пересадки, зайдя в метрополитен, пересесть на МЦК, дальше пересесть на МЦД - это все будет одна большая поездка", - отметил старший вице-президент ВТБ, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов Вадим Изотов.
Другим заметным инфоповодом стали прогнозы экспертов ВТБ о том, что ключевая ставка Центрального банка РФ к концу года может достичь 8%. Как предположил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, пиковые значения будет приходиться не на конец года, а на первый квартал 2022 года. "Поэтому динамика ставки прогнозируется нами неравномерно: 8% - конец года этого, 7,5% - в следующем. И возможно, локальный пик в первом квартале 2022 года", - сказал Пьянов.
Широко освещали СМИ в октябре ключевые ошибки при накоплении денег, о которых рассказал президент-председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов. Первой ошибкой Задорнов назвал страх рисковать. Базу сберегательного портфеля следует сформировать из инструментов с разной степенью защиты: солидных, безрисковых и с повышенным элементом риска. Вторая ошибка - убеждение о том, что нужно найти один, гарантированно выгодный инструмент и все средства направить туда. По его мнению, в сбережениях эффективнее разделять денежные потоки. Третья ошибка - зацикленность на крупных суммах для пополнения счета. По мнению финансиста, даже деньги, которые тратятся на мелочи, могут стать стартовым капиталом или регулярным пополнением накопительного ресурса.
Другим заметным инфоповодом октября стало предложение главы "Открытия" пересмотреть подходы к начислению детских пособий. "У нас в бизнесе, в банках, я рад, есть молодые люди, двое-трое детей - это замечательно, рост населения страны, но почему очень состоятельные люди и в прошлом, и в этом году получают на двух-трех детей то же самое детское пособие, которое получают люди в регионах, для которых это вопрос жизни и смерти их семей - я это просто не могу понять", - подчеркнул Задорнов. Для решения этой проблемы, Задорнов предложил сделать заявительным порядок получения соцвыплат на детей. По его мнению, такая мера отсечет 20-25% состоятельных людей, которые постесняются просить эти выплаты, и позволит сосредоточить пособия на тех, кто действительно в них нуждается.
Также большое внимание было уделено прогнозу инфляции на 2021 год, озвученному старшим экономистом аналитического управления "Открытие Research" Максимом Петроневичем. Он ждет инфляцию в годовом выражении в 7,6-7,8%, но при этом отмечает, что вклад волатильных компонентов инфляции может оказаться высоким и в зависимости от ситуации у прогноза может быть значительная погрешность.
|
|Наименование
|Упоминания в СМИ, октябрь 2021
|1
|Сбербанк
|72 213
|2
|ВТБ
|30 071
|3
|ФК Открытие
|12 405
|4
|Россельхозбанк
|9 845
|5
|Тинькофф Банк
|7 756
|6
|Газпромбанк
|7 156
|7
|Альфа-Банк
|7 038
|8
|Промсвязьбанк
|6 916
|9
|Райффайзенбанк
|4 828
|10
|Почта банк
|3 417
|11
|Совкомбанк
|3 254
|12
|Московский кредитный Банк
|3 074
|13
|Росбанк
|2 986
|14
|Росгосстрах Банк
|2 725
|15
|Банк УРАЛСИБ
|2 594
|16
|Банк ДОМ.РФ
|2 498
|17
|МТС Банк
|2 058
|18
|Банк Санкт-Петербург
|1 791
|19
|Банк ЗЕНИТ
|1 498
|20
|Банк ТРАСТ
|1 340
|21
|ХКФ Банк
|1 305
|22
|Банк Русский Стандарт
|1 121
|23
|Абсолют Банк
|1 112
|24
|Ак Барс Банк
|1 020
|25
|Ренессанс Кредит
|1 000
|26
|УБРиР
|968
|27
|МСП Банк
|923
|28
|РНКБ Банк
|908
|29
|Новикомбанк
|785
|30
|АБ "Россия
|717
|31
|СКБ-банк
|694
|32
|Банк Левобережный"
|681
|33
|Примсоцбанк
|619
|34
|ЮниКредит Банк
|578
|35
|ОТП Банк
|571
|36
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|567
|37
|ТКБ Банк
|489
|38
|Алмазэргиэнбанк
|467
|39
|Экспобанк
|419
|40
|ВБРР
|414
|41
|КБ "Центр-инвест"
|384
|42
|Банк Интеза
|367
|43
|МИнБанк
|365
|44
|АКБ "ЦентроКредит"
|361
|45
|СМП Банк
|357
|46
|Ситибанк
|344
|47
|КБ Восточный
|332
|48
|Банк Авангард
|325
|49
|Банк "Кубань Кредит"
|316
|50
|АКБ "Металлинвестбанк"
|276
|
|Наименование
|Индекс заметности, октябрь 2021
|1
|Сбербанк
|9 763 148
|2
|ВТБ
|3 509 573
|3
|ФК Открытие
|1 654 784
|4
|Тинькофф Банк
|1 049 599
|5
|Россельхозбанк
|1 017 801
|6
|Промсвязьбанк
|803 187
|7
|Альфа-Банк
|790 910
|8
|Газпромбанк
|747 475
|9
|Райффайзенбанк
|498 599
|10
|Банк УРАЛСИБ
|386 062
|11
|Банк ДОМ.РФ
|350 329
|12
|Росбанк
|320 883
|13
|Совкомбанк
|306 402
|14
|Московский кредитный банк
|286 056
|15
|Почта банк
|282 792
|16
|Банк ТРАСТ
|273 713
|17
|Банк Санкт-Петербург
|260 703
|18
|Росгосстрах Банк
|208 879
|19
|Банк Русский Стандарт
|175 154
|20
|ХКФ Банк
|149 121
|21
|УБРиР
|135 535
|22
|РНКБ Банк
|132 888
|23
|МСП Банк
|129 530
|24
|Ак Барс Банк
|120 601
|25
|Банк ЗЕНИТ
|115 834
|26
|Новикомбанк
|112 175
|27
|КБ "Центр-инвест"
|109 484
|28
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|108 213
|29
|МТС Банк
|107 955
|30
|Ренессанс Кредит
|98 288
|31
|Банк Интеза
|94 519
|32
|Экспобанк
|78 088
|33
|СКБ-банк
|72 650
|34
|Абсолют Банк
|68 769
|35
|АБ "Россия"
|51 497
|36
|Банк Левобережный
|49 743
|37
|Банк "Кубань Кредит"
|48 730
|38
|КБ Восточный
|44 355
|39
|ЮниКредит Банк
|42 741
|40
|Ситибанк
|39 119
|41
|ОТП Банк
|38 936
|42
|ТКБ Банк
|36 077
|43
|МИнБанк"
|34 495
|44
|Алмазэргиэнбанк
|29 030
|45
|АКБ "Металлинвестбанк"
|28 357
|46
|Запсибкомбанк
|25 920
|47
|СМП Банк
|25 917
|48
|Банк "Солидарность"
|25 909
|49
|Росэксимбанк
|24 735
|50
|Примсоцбанк
|24 197
|
|Наименование
|Охват аудитории, октябрь 2021
|1
|Сбербанк
|291 377 574
|2
|ВТБ
|241 144 144
|3
|Тинькофф Банк
|133 687 805
|4
|ФК Открытие
|123 617 110
|5
|Альфа-Банк
|123 021 231
|6
|Газпромбанк
|120 986 198
|7
|Россельхозбанк
|114 45 863
|8
|Московский Кредитный Банк
|107 262 967
|9
|Промсвязьбанк
|104 640 013
|10
|Почта банк
|87 388 688
|11
|Райффайзенбанк
|86 405 637
|12
|Росбанк
|83 292 647
|13
|ХКФ Банк
|68 863 692
|14
|Совкомбанк
|68 277 831
|
|15
|АБ "Россия"
|59 932 769
|16
|Банк ДОМ.РФ
|59 649 805
|17
|Ренессанс Кредит
|56 119 137
|18
|Банк УРАЛСИБ
|54 471 844
|19
|МТС Банк
|52 645 098
|20
|Банк ЗЕНИТ
|48 101 025
|21
|Банк Русский Стандарт
|45 556 630
|22
|Росгосстрах Банк
|39 277 764
|23
|ТКБ Банк
|39 173 850
|24
|УБРиР
|37 769 162
|25
|ОТП Банк
|37 715 345
|26
|Банк Санкт-Петербург
|35 848 263
|27
|Абсолют Банк
| 31 768 158
|28
|МСП-Банк
|27 013 647
|29
|Экспобанк
|25 595 014
|30
|РНКБ Банк
|24 463 804
|31
|Банк Интеза
|24 207 566
|32
|Банк ТРАСТ
|24 080 753
|33
|ЮниКредит Банк
|23 345 785
|34
|КБ Восточный
|23 186 581
|35
|МИнБанк
|20 514 744
|36
|Новикомбанк
|19 495 322
|37
|КБ "Металлинвестбанк
|17 237 876
|38
|Ситибанк
|16 774 700
|39
|СКБ-банк
|16 250 401
|40
| ВБРР
|15 352 444
|41
|Ак Барс Банк
|11 107 433
|42
|"БНП ПАРИБА Банк"
|10 935 838
|43
|Банк Авангард
|9 586 795
|44
|СМП Банк
|9 401 301
|45
|Bank of China
|7 680 026
|46
|Банк Союз
|7 473 395
|47
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|7 300 201
|48
|Кредит Европа Банк
|6 970 903
|49
|КБ "Центр-инвест"
|6 507 957
|50
|Связь-банк
|6 313 750
Главные темы публикаций:
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