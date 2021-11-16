Рейтинг медиаприсутствия банков за октябрь

Сбербанк в октябре 2021г сохранил лидерские позиции в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка c результатом 73 213 упоминаний по сравнению с 70 400 в сентябре 2021 года.

Второе место с более чем вдвое меньшим результатом занимает ВТБ, получивший 30 071 упоминаний (31 090 в сентябре). За ВТБ следует ФК "Открытие" - 12 405 упоминаний против 13 299 месяцем ранее.

В рейтинге охвата Сбербанк также занял первую строчку с результатом 291,3 млн. по сравнению с 322,2 млн. в сентябре. На второй позиции по-прежнему ВТБ - 241,1 млн (287 млн. в сентябре). На третье место, сместив "Открытие", вышел Тинькофф Банк, улучшив свой показатель в октябре до 133,6 млн. (99,4 млн. в сентябре).

Деловая активность в октябре 2021 года осталась примерно на уровне прошлого месяца: тройка лидеров в рейтинге индекса заметности не изменилась. Однако, если Сбербанку и "Открытию" практически удалось сохранить или даже немного улучшить индекс заметности, то у ВТБ этот показатель опустился на 20%.

Наиболее тиражируемым инфоповодом с упоминанием Сбербанка стала встреча председателя правления компании Германа Грефа с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждалась прогнозируемая прибыль банка за 2021 год, кредитование бизнеса, спрос на ипотеку, а также темпы технологической трансформации Сбера.

Заметным инфоповодом стали данные об увеличении прибыли Сбербанка от финансовых услуг в третьем квартале более чем в 2,5 раза. Увеличился спрос как на кредиты для предпринимателей, так и для частных лиц. Кроме этого, по словам старшего вице-президента и финансового директора Александры Бурико, крупным сегментом стала продажа и доставка продуктов питания, представленная Сбермаркетом и Самокатом. "Оборот нашего мультикатегорийного маркетплейса - Сбер мегамаркет, который мы запустили в апреле, более чем удвоился к предыдущими кварталу и превысил 6 млрд. рублей", - сказала Бурико.

Большое внимание СМИ было уделено запуску новой услуги: Сбер предоставил возможность оформления кредитов через свои банкоматы по всей стране. Как рассчитывают в компании, услуга станет востребована среди жителей отдаленных поселков и небольших городов, которым до офиса Сбербанка добираться не всегда удобно.

Часто тиражируемым новостным поводом о ВТБ в октябре стал запуск ESG-платформы банка. Подключиться к этой платформе может регион, компания или просто человек, который обеспокоен экологией и социальными проблемами. Для бизнеса и регионов платформа дает доступ к финансированию по ESG-проектам. В числе ESG-продуктов для населения - экоипотека, то есть льготные ставки для домов с высоким уровнем энергоэффективности, а также кредиты на электромобили.

Широко освещалось в СМИ введение системы по распознаванию лиц пассажиров при оплате проезда в московском метрополитене, в разработке которой участвовали специалисты ВТБ. Чтобы пользоваться новым способом оплаты, человеку нужно привязать карту к мобильному приложению и сделать селфи. "Именно благодаря нашей платформе вы можете совершать бесшовные пересадки, зайдя в метрополитен, пересесть на МЦК, дальше пересесть на МЦД - это все будет одна большая поездка", - отметил старший вице-президент ВТБ, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов Вадим Изотов.

Другим заметным инфоповодом стали прогнозы экспертов ВТБ о том, что ключевая ставка Центрального банка РФ к концу года может достичь 8%. Как предположил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, пиковые значения будет приходиться не на конец года, а на первый квартал 2022 года. "Поэтому динамика ставки прогнозируется нами неравномерно: 8% - конец года этого, 7,5% - в следующем. И возможно, локальный пик в первом квартале 2022 года", - сказал Пьянов.

Широко освещали СМИ в октябре ключевые ошибки при накоплении денег, о которых рассказал президент-председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов. Первой ошибкой Задорнов назвал страх рисковать. Базу сберегательного портфеля следует сформировать из инструментов с разной степенью защиты: солидных, безрисковых и с повышенным элементом риска. Вторая ошибка - убеждение о том, что нужно найти один, гарантированно выгодный инструмент и все средства направить туда. По его мнению, в сбережениях эффективнее разделять денежные потоки. Третья ошибка - зацикленность на крупных суммах для пополнения счета. По мнению финансиста, даже деньги, которые тратятся на мелочи, могут стать стартовым капиталом или регулярным пополнением накопительного ресурса.

Другим заметным инфоповодом октября стало предложение главы "Открытия" пересмотреть подходы к начислению детских пособий. "У нас в бизнесе, в банках, я рад, есть молодые люди, двое-трое детей - это замечательно, рост населения страны, но почему очень состоятельные люди и в прошлом, и в этом году получают на двух-трех детей то же самое детское пособие, которое получают люди в регионах, для которых это вопрос жизни и смерти их семей - я это просто не могу понять", - подчеркнул Задорнов. Для решения этой проблемы, Задорнов предложил сделать заявительным порядок получения соцвыплат на детей. По его мнению, такая мера отсечет 20-25% состоятельных людей, которые постесняются просить эти выплаты, и позволит сосредоточить пособия на тех, кто действительно в них нуждается.

Также большое внимание было уделено прогнозу инфляции на 2021 год, озвученному старшим экономистом аналитического управления "Открытие Research" Максимом Петроневичем. Он ждет инфляцию в годовом выражении в 7,6-7,8%, но при этом отмечает, что вклад волатильных компонентов инфляции может оказаться высоким и в зависимости от ситуации у прогноза может быть значительная погрешность.

Наименование Упоминания в СМИ, октябрь 2021 1 Сбербанк 72 213 2 ВТБ 30 071 3 ФК Открытие 12 405 4 Россельхозбанк 9 845 5 Тинькофф Банк 7 756 6 Газпромбанк 7 156 7 Альфа-Банк 7 038 8 Промсвязьбанк 6 916 9 Райффайзенбанк 4 828 10 Почта банк 3 417 11 Совкомбанк 3 254 12 Московский кредитный Банк 3 074 13 Росбанк 2 986 14 Росгосстрах Банк 2 725 15 Банк УРАЛСИБ 2 594 16 Банк ДОМ.РФ 2 498 17 МТС Банк 2 058 18 Банк Санкт-Петербург 1 791 19 Банк ЗЕНИТ 1 498 20 Банк ТРАСТ 1 340 21 ХКФ Банк 1 305 22 Банк Русский Стандарт 1 121 23 Абсолют Банк 1 112 24 Ак Барс Банк 1 020 25 Ренессанс Кредит 1 000 26 УБРиР 968 27 МСП Банк 923 28 РНКБ Банк 908 29 Новикомбанк 785 30 АБ "Россия 717 31 СКБ-банк 694 32 Банк Левобережный" 681 33 Примсоцбанк 619 34 ЮниКредит Банк 578 35 ОТП Банк 571 36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 567 37 ТКБ Банк 489 38 Алмазэргиэнбанк 467 39 Экспобанк 419 40 ВБРР 414 41 КБ "Центр-инвест" 384 42 Банк Интеза 367 43 МИнБанк 365 44 АКБ "ЦентроКредит" 361 45 СМП Банк 357 46 Ситибанк 344 47 КБ Восточный 332 48 Банк Авангард 325 49 Банк "Кубань Кредит" 316 50 АКБ "Металлинвестбанк" 276

Наименование Индекс заметности, октябрь 2021 1 Сбербанк 9 763 148 2 ВТБ 3 509 573 3 ФК Открытие 1 654 784 4 Тинькофф Банк 1 049 599 5 Россельхозбанк 1 017 801 6 Промсвязьбанк 803 187 7 Альфа-Банк 790 910 8 Газпромбанк 747 475 9 Райффайзенбанк 498 599 10 Банк УРАЛСИБ 386 062 11 Банк ДОМ.РФ 350 329 12 Росбанк 320 883 13 Совкомбанк 306 402 14 Московский кредитный банк 286 056 15 Почта банк 282 792 16 Банк ТРАСТ 273 713 17 Банк Санкт-Петербург 260 703 18 Росгосстрах Банк 208 879 19 Банк Русский Стандарт 175 154 20 ХКФ Банк 149 121 21 УБРиР 135 535 22 РНКБ Банк 132 888 23 МСП Банк 129 530 24 Ак Барс Банк 120 601 25 Банк ЗЕНИТ 115 834 26 Новикомбанк 112 175 27 КБ "Центр-инвест" 109 484 28 Азиатско-Тихоокеанский Банк 108 213 29 МТС Банк 107 955 30 Ренессанс Кредит 98 288 31 Банк Интеза 94 519 32 Экспобанк 78 088 33 СКБ-банк 72 650 34 Абсолют Банк 68 769 35 АБ "Россия" 51 497 36 Банк Левобережный 49 743 37 Банк "Кубань Кредит" 48 730 38 КБ Восточный 44 355 39 ЮниКредит Банк 42 741 40 Ситибанк 39 119 41 ОТП Банк 38 936 42 ТКБ Банк 36 077 43 МИнБанк" 34 495 44 Алмазэргиэнбанк 29 030 45 АКБ "Металлинвестбанк" 28 357 46 Запсибкомбанк 25 920 47 СМП Банк 25 917 48 Банк "Солидарность" 25 909 49 Росэксимбанк 24 735 50 Примсоцбанк 24 197

Наименование Охват аудитории, октябрь 2021 1 Сбербанк 291 377 574 2 ВТБ 241 144 144 3 Тинькофф Банк 133 687 805 4 ФК Открытие 123 617 110 5 Альфа-Банк 123 021 231 6 Газпромбанк 120 986 198 7 Россельхозбанк 114 45 863 8 Московский Кредитный Банк 107 262 967 9 Промсвязьбанк 104 640 013 10 Почта банк 87 388 688 11 Райффайзенбанк 86 405 637 12 Росбанк 83 292 647 13 ХКФ Банк 68 863 692 14 Совкомбанк 68 277 831 15 АБ "Россия" 59 932 769 16 Банк ДОМ.РФ 59 649 805 17 Ренессанс Кредит 56 119 137 18 Банк УРАЛСИБ 54 471 844 19 МТС Банк 52 645 098 20 Банк ЗЕНИТ 48 101 025 21 Банк Русский Стандарт 45 556 630 22 Росгосстрах Банк 39 277 764 23 ТКБ Банк 39 173 850 24 УБРиР 37 769 162 25 ОТП Банк 37 715 345 26 Банк Санкт-Петербург 35 848 263 27 Абсолют Банк 31 768 158 28 МСП-Банк 27 013 647 29 Экспобанк 25 595 014 30 РНКБ Банк 24 463 804 31 Банк Интеза 24 207 566 32 Банк ТРАСТ 24 080 753 33 ЮниКредит Банк 23 345 785 34 КБ Восточный 23 186 581 35 МИнБанк 20 514 744 36 Новикомбанк 19 495 322 37 КБ "Металлинвестбанк 17 237 876 38 Ситибанк 16 774 700 39 СКБ-банк 16 250 401 40 ВБРР 15 352 444 41 Ак Барс Банк 11 107 433 42 "БНП ПАРИБА Банк" 10 935 838 43 Банк Авангард 9 586 795 44 СМП Банк 9 401 301 45 Bank of China 7 680 026 46 Банк Союз 7 473 395 47 Азиатско-Тихоокеанский Банк 7 300 201 48 Кредит Европа Банк 6 970 903 49 КБ "Центр-инвест" 6 507 957 50 Связь-банк 6 313 750

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