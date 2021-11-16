Власти хотят не допустить роста цен на подсолнечное масло и сахар

16 ноября. FINMARKET.RU - Резкий рост мировых цен на растительноеобеспокоил российские власти. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения, как не допустить этого роста в стране, пишет "Российская газета"

Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны представить в правительство аналитическую информацию по прогнозу внутренних цен на белый сахар и растительное масло. Кроме того, им поручено направить согласованные предложения по предотвращению роста цен на эту продукцию.

Сахар и подсолнечное масло в России стремительно росли в цене в прошлом году. И в конце 2020 года после замечания президента страны Владимира Путина торговые сети заморозилина эти продукты на уровне 45 рублей за кг сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла. Но впоследствии эти ограничения были сняты.