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16 ноября 2021 года 10:57
Власти хотят не допустить роста цен на подсолнечное масло и сахар
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Александр Рюмин/ТАСС
16 ноября. FINMARKET.RU - Резкий рост мировых цен на растительное масло и сахар обеспокоил российские власти. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения, как не допустить этого роста в стране, пишет "Российская газета". Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны представить в правительство аналитическую информацию по прогнозу внутренних цен на белый сахар и растительное масло. Кроме того, им поручено направить согласованные предложения по предотвращению роста цен на эту продукцию. Сахар и подсолнечное масло в России стремительно росли в цене в прошлом году. И в конце 2020 года после замечания президента страны Владимира Путина торговые сети заморозили цены на эти продукты на уровне 45 рублей за кг сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла. Но впоследствии эти ограничения были сняты.
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АК-54 16.11.2021
А сколько сахара и масла продал Минсельхоз на экспорт в ЭТОМ году? Любому понятно, что в прошлом году загнав урожай за рубеж, создали дефицит с/х продукции ( морковка дошла до 124 руб/кг.,а на цену картофеля в 140руб/кг., специально ходили смотреть, не верили)! В результате вывоза урожая за рубеж, для россиян цены подняли в два раза. Любому понятно что цены растут при нехватке продукции на рынке! А дефицит создан либо по некомпетентности, либо умышлено!? В дополнении к КоВиду....критическая ситуация.На эту продукцию и так в 2(два) раза подняли в прошлом году!
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