Счетная палата посчитала работу ОМС недостаточно эффективной

16 ноября. FINMARKET.RU - Российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) функционирует недостаточно эффективно, в том числе из-за отсутствия ряда правил распределения средств и стандартов медпомощи, следует из отчета Счетной палаты, распространенного пресс-службой ведомства во вторник.

"Неурегулированность отдельных аспектов в части тарифной политики приводит к значительной дифференциации тарифов на идентичные медицинские услуги в субъектах Российской Федерации. Недостатки механизмов финансового обеспечения оказанной медицинской помощи по межтерриториальным расчетам, в том числе приводят к росту задолженности в субъектах Российской Федерации", - говорится в документе.

Так, сверхплановые объемы медицинской помощи в своей статистике учитывают лишь некоторые регионы РФ, из-за чего на обеспечение потребности застрахованных граждан по таким заранее непредусмотренным объемам необходимо дополнительно не менее 91,8 млрд рублей.

В то же время правила работы комиссий, разрабатывающих территориальные программыпо распределению объемов медицинской помощи между медорганизациями, недостаточно конкретны. При этом в них "слабо" представлены негосударственные медицинские организации. Это, по мнению экспертов Счетной палаты, создает риски неэффективного распределения объемов помощи, на которые выделяются деньги ОМС.

Кроме того, для многих заболеваний, входящих в базовую программу ОМС, до сих пор не разработаны стандарты медицинской помощи, на основе которых должны рассчитываться соответствующие тарифы.

В документе отмечается, что отсутствие нормирования ряда расходов ОМС влияет и на стоимость обеспечения работы самой системы. Например, в территориальных фондах ОМС размеры финансового обеспечения органа в расчете на одно застрахованное лицо различаются на порядки: если в Удмуртской Республике он равняется 14 рублям, то в Ненецком автономном округе (НАО) составляет 916 рублей.

В организации нормированного финансирования Счетная палата также обнаружила недостатки.

"Средства нормированного страхового запаса используются на нестраховые цели, что не соответствует целям формирования НСЗ как резерва для обеспечения финансовой устойчивости ОМС", - цитирует пресс-служба зампреда Счетной палаты Галину Изотову.

По мнению Счетной палаты, все это приводит к тому, что бюджет ФОМС последовательно принимается с дефицитом, хотя с течением времени он и снижается в абсолютных объемах. Если в 2018 году он равнялся 92,6 млрд рублей (при расходах в 1988,55 млрд рублей), то в 2019 - 62,7 млрд рублей (при расходах в 2186,7 млрд рублей). Объем дефицита бюджета фонда ОМС на 2020 год пока установлен в размере 1,4 млрд рублей (при прогнозируемом расходе в 2368,6 млрд рублей).

В свою очередь в Минздраве РФ и Фонде ОМС отметили, что ряд предложений Счетной палаты по устранению указанных в отчете замечаний уже реализуется в этом году.

"Планируется проведение анализа формирования сверхплановых объемов медицинской помощи в рамках реализации территориальных программ ОМС для последующей разработки предложений по урегулированию данного вопроса. Подготовлены методические рекомендации по согласованию Федеральным фондом обязательного медицинского страхования нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций с целью выработки единого подхода формирования указанных нормативов", - говорится в совместном пресс-релизе ведомств.

Также планируется разработать методические рекомендации по нормам расходов на ведение дела страховых медицинских организаций, в том числе с учетом оценки результативности их деятельности, и модернизировать государственную информационную систему ОМС.