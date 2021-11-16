Реформа контроля и надзора не заработает без внимания власти и бизнеса

16 ноября. FINMARKET.RU - Комитетпо разрешительной и контрольно-надзорной деятельности совместно с ВШЭ подготовили очередной доклад "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в РФ". Этот документ дает внешнюю оценку всем аспектам реформы КНД, начатой в 2015 году и состоявшейся в 2020-2021 годах, пишет "Коммерсант" . В конце 2020 года после масштабного пересмотра обязательных требований сработала "регуляторная гильотина", отменившая избыточные и устаревшие нормы, а летом 2021 года вступили в силу законы, описывающие новое устройство КНД, - о госконтроле и об обязательных требованиях.

По мнению главы РСПП Александра Шохина, законы стали важным шагом в "создании новой, "умной" системы государственного контроля и механизма, препятствующего появлению избыточных требований".

Между тем реформа получилась менее амбициозной, чем планировалось на старте. В частности, под "регуляторную гильотину" попало менее четверти нормативно-правовых актов (НПА) с обязательными требованиями: отменены 15% (более 1,6 тыс. НПА), еще 6% потеряны (применять их нельзя, но есть риск правовой неопределенности), сохранены 9%, не затронула "гильотина" 70% НПА (международные договоры, федеральные законы, ГОСТы и др.). Из-за ускоренной реализации новое регулирование унаследовало старые подходы, поэтому авторы рекомендуют продолжить "точечную" работу с обязательными требованиями, включив в ее периметр федеральные законы.

Новое законодательство, по мнению авторов доклада, содержит достаточное количество полезных механизмов (возможность дифференциации контроля в зависимости от рисков причинения вреда и добросовестности подконтрольных лиц, гибкость закона, позволяющую внедрять прогрессивные механизмы контроля, цифровизацию госконтроля), но их потенциал пока не реализован.

Наиболее заметным и важным результатом реформы считается цифровизация госконтроля, позволяющая отказаться от бумажного документооборота при взаимодействии контролеров с бизнесом и повысить прозрачность этой работы, сделать обязательные требования понятными бизнесу и снизить уровень коррупционных рисков. Положительно оценивается механизм постоянного пересмотра обязательных требований, призванный предотвратить появление избыточных норм.

Отдельная часть доклада посвящена тематически близкой к КНД системе разрешительной деятельности - она, указывают эксперты, остается "хаотичной и слабоуправляемой" (речь идет о требованиях разнообразных разрешений, ограничивающих отдельные виды бизнеса). Эксперты предлагают по аналогии с КНД ввести "стандарт регулирования" разрешительной деятельности, в том числе определить ее цели, принципы, механизмы и правила, исчерпывающие формы, виды разрешений, круг участников, объекты регулирования, и решить вопросы о том, когда разрешения могут быть платными.