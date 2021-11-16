Налоговые льготы для компаний увяжут с их инвестициями

16 ноября. FINMARKET.RU - Налоговые стимулы для компаний увяжут с их инвестициями. Для этого, как говорится в презентации об итогах деятельности и задачах Минэкономразвития, планируется улучшить качество статистики по капиталовложениям, пишут "Известия"

В марте 2021 года президент Владимир Путин призвал собственников крупных российских компаний инвестировать большую часть средств внутри страны. По его мнению, вместо того чтобы выплачивать дивиденды и размещать деньги в "тихих гаванях" российские фирмы должны "направить их на развитие собственных или новых бизнесов внутри России". Впоследствии Минфин подготовил варианты повышения налога на прибыль для компаний, которые за последние 5 лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали.

Как следует из презентации Минэкономразвития, решено повысить качество инвестиционной статистики, причем не для ужесточения фискальной нагрузки, а, наоборот, для ее смягчения. Главная задача в этой сфере сформулирована так: "Создать систему получения данных по инвестициям от групп компаний, в том числе для целей дальнейшего создания налоговых стимулов".

Сегодня статистика собирается с каждого юрлица в отдельности, даже если оно входит в группу, пояснили "Известиям" в Росстате. Теперь же головныехолдингов смогут предоставлять сведения об инвестдеятельности сразу за все контролируемые ими фирмы.

Минэкономразвития уже провело эксперимент по сбору информации с групп компаний, правда, только с государственным участием, говорится в презентации. Их доля в общем объеме вложений российских организаций составляет более 20%. По результатам анализа данных за 2020 год и 1-го квартал т.г. министерство выяснило, что при новой методике объем их инвестиций оказался намного выше - на 15,7%.

Поэтому в дальнейшем планируется принять подзаконную базу для регулярного сбора отчетности со всех групп компаний - как коммерческих, так и с госучастием, а также провести работу с теми, кто ее регулярно недосдает (в основном речь о застройщиках). Более того, до конца 2021 года ведомство организует ретроспективный сбор данных от холдингов за 2020-й и 1-3-й кварталы 2021 года с последующем уточнением статистики, сказано в документах.

В результате объем инвестиций, видимый Росстатом, увеличится на 1-2 п.п. за счет улучшения отчетности, следует из презентации.