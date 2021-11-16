Бизнес могут освободить от НДС по товарам, передаваемым на благотворительность

16 ноября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложило внести изменения в Налоговый кодекс и освободитьот уплатыпо товарам, передаваемым некоммерческим организациям (НКО) в рамках благотворительности. Предложение позволит налогоплательщикам не восстанавливать НДС при передаче на безвозмездной основе социально значимых товаров НКО, перечень которых определит правительство. Стоимостный объем товаров, которые могут быть освобождены от НДС, предлагается ограничить 1% от выручки.

Такая инициатива содержится в письме замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой, пишут "Ведомости" . По словам представителя Минэкономразвития, у министерства было поручение от правительства представить доклад по данному вопросу.

В Налоговом кодексе (НК) уже предусмотрено освобождение от налогообложения НДС в отношении товаров, передаваемых в рамках благотворительной деятельности напрямую нуждающимся. Кроме того, с 2020 г. компании при расчете налога на прибыль вправе снижать налогооблагаемую базу на сумму пожертвований и стоимость товаров, безвозмездно переданных нуждающимся через НКО. Сумма НДС по товарам, переданным на, также включается в расходы, принимаемые к вычету, при исчислении налога на прибыль организаций. При этом принятый к вычету НДС подлежит восстановлению (т. е. "доначисляется") при участии в этом процессе посредника, например благотворительного фонда (НКО).

После внесения изменений в НК в 2020 г. перевести деньги на благотворительность стало дешевле, чем передать товары, отмечает Илюшникова в письме. Но действующие нормы закона не устраняют убытки для компаний из-за необходимости уплачивать НДС, поэтому, например, утилизация продукции с истекающим сроком годности может быть более выгодной для бизнеса, чем благотворительная помощь, указывает замминистра. "Полагаем, что действующий порядок учета НДС при передаче товаров в благотворительных целях содержит ряд недостатков и требует дальнейшего совершенствования", - говорится в письме.

Минфин против таких изменений, следует из письма замминистра финансов Павла Кадочникова в Минэкономразвития от 27 июля 2021 г. Как говорится в письме, предоставление налогоплательщикам такой льготы, "по существу, будет являться субсидированием налогоплательщиков, осуществляющих такие операции, из федерального бюджета на сумму НДС".

Согласно данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, в России как минимум 16% от всех продуктов питания не используется и превращается в пищевые отходы - это порядка 17 млн т продовольствия. В последние несколько лет в России появились фудшеринговые благотворительные компании, которые занимаются перераспределением продукции в пользу нуждающихся.