Минфин разрабатывает более успешную концепцию пенсионных накоплений

15 ноября. FINMARKET.RU - В Минфине надеются разработать к следующему году "более успешную" концепцию преобразования системы пенсионных накоплений, чем те, которые предлагались ранее. Потому что пока ни одна из них не получила поддержки, пишет "Независимая газета"

Одним из главных тормозов для более активного вовлечения граждан в систему добровольных пенсионных накоплений стали низкие доходы. Как отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, у половины российских семей доходы уходят на текущие траты, и человек, которому зарплаты хватает только на оплату услуг ЖКХ, транспорт и продукты питания, "вынужденно живет сегодняшним днем". "Трудно представить, что, имея доходы в 30 тыс. руб. в месяц, кто-то будет вкладываться в финансовые инструменты с горизонтом 5-7-10 лет", - уточнил экономист.

Как сообщили в Институте комплексных стратегических исследований (ИКСИ), задачи повышения уровня жизни населения неизменно декларируются властями, "однако, судя по официальным прогнозам, для решения этих задач пока нет предпосылок". Текущие показатели доходов населения, по их оценкам, "нельзя считать удовлетворительными". "Единственным устойчивым подходом к повышению уровня жизни населения является увеличение темпов экономического роста до уровня как минимум 5% в год", - считают в ИКСИ. Правительство же исходит из того, что оно, если приложить усилия, выйдет на темпы роста около 3% в год.

По данным Росстата, сейчас средняя по стране зарплата превышает 52 тыс. руб. в месяц, а среднедушевой доход составляет 40,4 тыс. руб. Но эти показатели не столь точно отражают ситуацию. Например, как ранее поясняли в Минтруде, значение средней заработной платы подвержено влиянию сверхвысоких зарплат. Так что более показательными будут медианные значения, тем более теперь с опорой именно на них правительство рассчитывает прожиточный минимум (а значит, и бедность) и минимальный размер оплаты труда. Медианные значения в России выглядят удручающе.

Между тем, как считает профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, для того чтобы начать осуществлять добровольные пенсионные, "вполне достаточно средней медианной зарплаты по РФ" в размере 32 тыс. руб. в месяц. Проблемы начинаются, если зарплата составляет не более двух прожиточных минимумов, то есть не более 25,5 тыс. руб., следует из комментария эксперта.