Ответственность за экологические нарушения при перевалке угля хотят ужесточить

15 ноября. FINMARKET.RU - Минприроды внесло в правительство законопроект об ужесточении ответственности за нарушение экологических норм при перевалке угля в портах, сообщил "Ведомостям" представитель министерства. В аппарате курирующего экологию вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердили это.

Законопроектом предлагается установить в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для стивидоров за невыполнение предписаний об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды при перевалке, дроблении и сортировке угля в портах в размере 100 000-200 000 руб. Если компания дважды не выполняет предписание, штраф растет вдвое - до 300 000-600 000 руб. Кроме того, в таком случае ее деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток. Общественное обсуждение законопроекта проходило в августе.

Споры между регуляторами и бизнесом о том, как бороться с грязной перевалкой угля (вплоть до запрета открытой перевалки), идут с 2018 г. Но окончательного решения, вводить ли запреты и как наказывать за нарушения, нет. Одним из способов стимулирования, по мнению ФАС, может быть установление более высоких железнодорожных тарифов при транспортировке угля в порты с открытой перевалкой. С такой инициативой также неоднократно выходил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он подчеркивал, что в России лишь три порта "отвечают лучшим мировым стандартам" - это Усть-Луга, Тамань и Восточный. Против дифференциации тарифов выступал Минтранс.

По словам представителя Минприроды, против поправок в КоАП выступал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Позиция Минприроды при этом остается неизменной: санкции должны стимулировать предупреждение и снижение загрязнения окружающей среды. К добросовестным компаниям они применяться не будут, подчеркивает представитель Минприроды. Представитель Минтранса заявил изданию, что законопроект был согласован ведомством еще в феврале.

Источник в крупной стивидорной компании сказал "Ведомостям", что замечания отрасли при его разработке не были учтены. В частности, портовики просили исключить приостановку деятельности до 90 суток. Такая мера может оказать негативное влияние на бизнес, причиняя существенные убытки и часто делая невозможным продолжение деятельности, подчеркнул собеседник.