Visa обнулит комиссии на переводы

15 ноября. FINMARKET.RU - Visa в начале ноября разослала банкам письмо, сообщив, что с 1 апреля 2022 года обнуляет комиссии зана карту по номеру телефона. Сегодня банки платят 3 руб. (комиссия интерчейндж), комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. Сами же они, как правило, берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода.

Как пояснили "Коммерсанту" в Visa, расширение использования сервиса переводов с карты на карту — одно из важных направлений бизнеса в России, для развития которого предполагается «ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям». В системе подчеркнули, что при этом Visa не может регулировать комиссии за перевод средств с карты на карту, устанавливаемые банками для клиентов. Кредитные организации могут сохранить свои тарифы, даже после обнуления платежей в адрес Visa.

По мнению участников рынка, шаг Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов СБП, доля которой заметно растет.

По экспертным оценкам, доля СБП в Р2Р-переводах уже довольно значительна и продолжает расти, что не может не беспокоить международные платежные системы.

У Mastercard комиссия уже находится на нулевом уровне. Теперь, когда обе крупнейшие международные платежные системы не берут плату за переводы по номеру телефона, стоит ожидать изменения в тарифной политике банков, полагают эксперты.