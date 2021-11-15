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15 ноября 2021 года 08:56
Visa обнулит комиссии на переводы
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Антон Новодережкин/ТАСС
15 ноября. FINMARKET.RU - Visa в начале ноября разослала банкам письмо, сообщив, что с 1 апреля 2022 года обнуляет комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. Сегодня банки платят 3 руб. (комиссия интерчейндж), комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. Сами же они, как правило, берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода. Как пояснили "Коммерсанту" в Visa, расширение использования сервиса переводов с карты на карту — одно из важных направлений бизнеса в России, для развития которого предполагается «ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям». В системе подчеркнули, что при этом Visa не может регулировать комиссии за перевод средств с карты на карту, устанавливаемые банками для клиентов. Кредитные организации могут сохранить свои тарифы, даже после обнуления платежей в адрес Visa. По мнению участников рынка, шаг Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов СБП, доля которой заметно растет. По экспертным оценкам, доля СБП в Р2Р-переводах уже довольно значительна и продолжает расти, что не может не беспокоить международные платежные системы. У Mastercard комиссия уже находится на нулевом уровне. Теперь, когда обе крупнейшие международные платежные системы не берут плату за переводы по номеру телефона, стоит ожидать изменения в тарифной политике банков, полагают эксперты.
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