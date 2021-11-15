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Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в первой декаде ноября выросла до 6,98% - ЦБ РФ
15 ноября 2021 года 08:31
Отказов в проведении банковских операций должно стать меньше
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Сергей Бобылев\ТАСС
15 ноября. FINMARKET.RU - Банк России в декабре 2021 года планирует начать пилотное тестирование платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) для отладки ее работы и апробации взаимодействия с кредитными организациями в реальных условиях, сообщили "Известиям". в регуляторе. Система разделит бизнес по принципу светофора на три группы по степени риска "отмывания" денег. Сейчас каждый банк самостоятельно анализирует клиентов, тогда как платформа ЗСК будет предоставлять консолидированную Центробанком информацию. "Благодаря информационному сервису банки смогут сконцентрировать свое внимание на операциях высокого уровня риска и отказаться от многих "перестраховочных" запросов к клиентам. При использовании банками платформы ЗСК ожидается существенное снижение числа отказов в выполнении распоряжений клиентов за счет широкого спектра операций, в отношении которых такие отказы не будут допускаться", - ожидают в ЦБ. Банк России накопил значительный опыт в выявлении и квалификации подозрительных операций на разных звеньях платежных цепочек, добавили в ЦБ: в 99% случаев кредитные организации подтверждают релевантность оценок, сделанных регулятором. Там напомнили, что сейчас для эффективного противодействия отмыванию преступных доходов банкам необходимо постоянно поддерживать на хорошем уровне работу своих IT-систем, уделять внимание развитию комплаенс-подразделений, что требует существенных финансовых и трудовых затрат. Пилотирование позволит оперативно отработать интеграцию платформы ЗСК во внутренние банковские системы, уточнили в регуляторе, добавив, что этот процесс не отразится на деятельности клиентов финорганизаций. К участию в эксперименте привлечено около 40 банков, подчеркнули в ЦБ. В кредитных организациях подчеркнули, что проведение эксперимента уже подготовлено: ЦБ предоставил банкам формат обмена данным о подозрительных операциях и юрлицах. При этом представители бизнеса и эксперты опасаются, что процесс перехода на новую оценку рисков может повлечь массовые ошибочные блокировки.
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