Операторы просят ФАС доработать методику расчета тарифов на доступ к инфраструктуре

12 ноября. FINMARKET.RU - Региональныесвязи обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой доработать методику расчета цен на аренду инфраструктуры для размещения сетей. Соответствующее письмо ассоциация "Ростелесеть" (включает более 200 региональных операторов) направила руководителюМаксиму Шаскольскому 9 ноября, пишет "Коммерсант" . Ассоциация просит службу пересмотреть методику расчета тарифов наоператоров к инфраструктуре для размещения сетей связи, в частности линий электропередачи, воздушных линий связи, кабельной канализации.

Согласно разработанной ФАС методике, владельцы инфраструктуры могут относить к "экономически обоснованным" расчетные расходы на организацию услуги, а не фактически понесенные.

Практика антимонопольных споров показывает, что использование расчетного метода приводит к включению в заключительную цену необоснованных дополнительных расходов, что увеличивает ее до 10 раз, пишут "Ростелесети".

Формально разрабатываемая методика предназначена для всех операторов, но крупные федеральные игроки, как правило, могут получить существенную скидку на аренду инфраструктуры, говорит глава Ассоциации телеком-операторов Алексей Леонтьев. Методические рекомендации ФАС, по его мнению, прежде всего коснутся расчета тарифов для небольших и средних операторов. Если методика будет принята в текущей редакции, компании потеряют возможность отстаивать превышение тарифов в суде, считает Леонтьев. "Любые расчеты стоимости нельзя уже будет считать завышенными монополистом, поскольку он не обязан отчитываться, сколько затратил в реальности на обслуживание инфраструктуры",- говорит он.

В Минцифры готовы совместно с ФАС продолжать работу по совершенствованию методических рекомендаций, там видят проблему и считают, что необоснованные тарифы ведут к росту стоимости услуг связи.

В ФАС утверждают, что методика расчета тарифов разработана "в целях создания единого прозрачного механизма их формирования". Она позволит снизить стоимость размещения сетей связи и облегчить доступ телеком-компаний к объектам инфраструктуры, заявили "Ъ" в службе.