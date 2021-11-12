В Трудовом кодексе пропишут продолжительность рабочего дня

12 ноября. FINMARKET.RU - Положение о восьмичасовом рабочем дне и правила округления дней отпуска пропишут в Трудовом кодексе.об этом подготовил, пишет "Российская газета"

Как пояснили в министерстве, сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации при увольнении работника закреплены еще советскими нормативно-правовыми актами, на которые по-прежнему ориентируются работодатели. В Трудовом кодексе установлены лишь ограничения для рабочей недели, длительность которой не может превышать 40 часов. Также в нем предусмотрена максимальная продолжительность трудового дня для отдельных категорий работников.

Минтруд предлагает закрепить в Трудовом кодексе общую нормальную продолжительность трудового дня, сохранив ее восьмичасовой. В законопроекте уточняются и особенности учета режима рабочего времени тех, кто занят на подземных работах.

Время, затраченное на спуск и подъем для таких работников, будет считаться рабочим. При этом работодатель обязан вести учет рабочего времени и времени отдыха каждого работника, который трудится под землей, по месяцам и за весь учетный период.

Также в Трудовом кодексе закрепят правила расчета отпусков. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это позволит исключить различные методики подсчета дней к отпуску, которые используют работодатели. От их количества зависит сумма компенсации за отпуск.

По новым правилам, отработанный сотрудником период менее календарного месяца теперь должен будет округляться до полного месяца. "При исчислении стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск или на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска при увольнении, остаток, составляющий менее календарного месяца, округляется до полного месяца", - говорится в законопроекте.

Полную денежную компенсацию за отпуск будут получать не только работники, проработавшие более 11 месяцев, но и те, кто отработал более 6 месяцев, но попал под сокращение, если трудовой договор был расторгнут в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем.

Продолжительность отпуска по Трудовому кодексу составляет 28 дней. Если он длится больше, то считается удлиненным. Помимо основного отпуска, некоторым категориям работников полагается дополнительный, который тоже оплачивается. Общая продолжительность основного и дополнительного оплачиваемых отпусков не может быть больше 60 дней. За ненормированный график работы работникам полагаются три дополнительных оплачиваемых дня к отпуску. Условия такой работы должны быть прописаны в трудовом договоре. В некоторых случаях работник может получить денежную выплату за часть отпуска.