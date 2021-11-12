Самозанятым хотят создать единый пенсионный план

12 ноября. FINMARKET.RU - Для самозанятых, которые работают на крупные экосистемы наподобие "Яндекса" или "Сбера", могут создать единый негосударственный пенсионный, пишут "Известия"

Платформенная занятость - новый сегмент рынка труда, когда физлицо не является наемным сотрудником, а выступает посредником между онлайн-платформой и конечным получателем услуги. Как правило, такие работники оформляются как(на них приходится большинство платформенных занятых) или индивидуальные предприниматели.

И если ИП обязаны делать страховые взносы, в том числе на пенсионное обеспечение, то самозанятые нет. По данным ФНС, 99% работающих на себя самостоятельно на старость не копят, и в результате они могут рассчитывать только на минимальную социальную пенсию.

В связи с этим на совещании с участием представителей Минфина, Минэка, Минтруда, ФНС и крупнейших представителей рынка (Ozon, Yandex, Mail.ru, Сбербанк и др.) был вынесен на обсуждение вопрос о едином негосударственном пенсионном плане для платформенных занятых, следует из материалов к нему.

Система может работать следующим образом: платформы с согласия сотрудника удерживают долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов и направляют их на единый счет занятого в НПФ. При этом компании вправе делать дополнительные пенсионные отчисления и за свой счет. Впоследствии выплаты работник получает вне зависимости от страны проживания, причем как в случае достижения пенсионного возраста, так и при недееспособности или сложном финансовом положении.

Таким образом, самозанятые, работающие с платформами, получат социальные гарантии в виде "живых денег" на счете, баланс которого всегда известен. Кроме того, до пенсии из них можно взять в долг, говорится в материалах к совещанию. При этом определенные минусы в таком решении тоже есть: оно увеличивает административную нагрузку на платформы и не устраняет риск того, что самозанятые откажутся от участия в пенсионном плане, следует из документов.

Обсуждались на заседании рабочей группы и другие виды соцгарантий для платформенных занятых. В частности, у них есть большая потребность в отпуске (как обычном, так и декретном), ДМС, а также больничном, говорится в материалах к совещанию. Впрочем, больничные платформы постепенно начинают предоставлять: уже известно о нескольких подобных случаях, указано в документах.

Пытаясь удовлетворить перечисленные потребности самостоятельно, платформы сталкиваются с риском переквалификации отношений в трудовые, что может стать барьером для развития бизнеса. Поэтому здесь должно вмешаться государство и определить дополнительные регуляторные меры для устранения пробелов, сказано в материалах.

Одним из вариантов такого регулирования стала бы возможность для платформенных занятых приобретать за свой счет только нужные им государственные или частные страховые продукты. При этом платформы должны информировать занятых о доступных опциях и предоставлять ИТ-инфраструктуру для их простой покупки, имея право софинансировать расходы.

Проверить эффективность такой модели можно с помощью эксперимента, указано в документах.