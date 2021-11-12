Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на овощи из "борщевого набора"

12 ноября. FINMARKET.RU - Минсельхоз РФ в ответ на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам совещания в конце августа предложил меры по стабилизации цен на овощи из "борщевого набора", пишут "Известия"

Одной из мер по снижению цен на овощи из "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, свекла, морковь) станет увеличение площадей под них. До 2025 года министерство предлагает нарастить площади под овощи из "борщевого набора" до 108,3 тыс. га, что на 14% выше уровня 2020 г. (94,7 га). При этом 60% новых площадей будут вводить из ранее неиспользуемых. Так, посевные под капусту планируют увеличить на 14,5% по сравнению с прошлогодним уровнем - до 34,7 тыс. га, под свеклу - на 8%, до 17,5 тыс. га, лук - на 12,7%, до 30,1 тыс. га, морковь - на 20%, до 26 тыс. га, картофель - на 7%, до 302,5 тыс. га.

Другая мера - ввести хранилища овощей мощностью 313,9 тыс. т. Сейчас мощность единовременного их хранения составляет 8,5 млн т. По словам исполнительного директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, важнее сегодня увеличить хранилища, поскольку их не хватает.

Для создания и модернизации хранилищ компаниям предоставляются меры господдержки - возмещение части прямых понесенных затрат, компенсация может составлять 20% от фактической стоимости, говорится в письме Минсельхоза в правительство от 26 октября. В документе уточняется, что для расчета размера субсидии сегодня используются предельные значения стоимости единицы мощности объектов по хранению сельхозпродукции.

По словам исполнительного директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, предельную стоимость единицы мощности необходимо пересчитать поскольку сейчас она рассчитывается по ценам 2018 года и субсидирование оказывается на уровне 10%. Сейчас Минсельхоз прорабатывает возможность увеличения значений стоимости единиц мощности по хранилищам плодоовощной продукции, сказал "Известиям" представитель ведомства.

Меры Минсельхоза направлены в первую очередь на снижение стоимости овощей. Однако, как считает Глушков, заметно снизить стоимость овощей не удастся. Цены на них и так невысокие, они могут подниматься по ряду причин, например из-за малого урожая или сокращения объема выращивания в силу низкой стоимости на рынке.

Заместить импорт также не получится, считает эксперт. Но увеличение на рынке объема отечественных овощей может привести к сокращению объема импорта.

Как сказали "Известиям" в Минсельхозе, для дальнейшего развития отечественного овощеводства и картофелеводства ведомство разрабатывает федеральный проект, предусматривающий комплекс мероприятий, направленных как на увеличение производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля.