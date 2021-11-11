Еврокомиссия улучшила прогнозы роста ВВП РФ в 2021-2022 годах

Еврокомиссия повысила прогноз роста российской экономики в 2021 году до 3,9%, в 2022 году - до 2,6%. Реальный ВВП РФ к настоящему времени превысил допандемический уровень, отмечает ЕК. Улучшен на текущий год и прогноз роста ВВП еврозоны

11 ноября. FINMARKET.RU - Российская экономика увеличится на 3,9% в 2021 году и на 2,6% в 2022 году, сообщается в ежеквартальном обзоре Европейской комиссии (ЕК). Весной прогнозировалось повышение соответственно на 2,7% и 2,3%. В 2023 году предполагается подъем на 2,2%.

"Несмотря на низкий уровень вакцинации и высокую смертность от COVID-19 осенью 2021 года, реальныйРоссии к настоящему времени превысил допандемический уровень", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем экономическому росту, вероятно, будут способствовать улучшение условий торговли и рост бюджетных доходов, которые открывают возможности для дополнительных трансферов и расходов, что приводит к росту потребления, полагают эксперты

"Прогнозы для капзатрат остаются умеренными, поскольку на настроения деловых кругов по-прежнему негативно влияет неблагоприятная инвестиционная среда, - говорится в отчете. - Не исключено, что государственные инвестиции несколько увеличатся из-за высоких цен на сырьевые товары и повышения бюджетных доходов. Однако неустойчивые цены на сырьевые товары, неопределенные долгосрочные перспективы в отношении ископаемого топлива и отсутствие доступа к кредитам для МСП, в частности, в сфере услуг, затрудняют прогнозы для частных инвестиций".

ЕК прогнозирует, что инфляция в РФ в 2021 году составит в среднем 6,2%, а в будущем году замедлится до 4,8%.

Минэкономразвития в сентябре повысило свойроста ВВП РФ в 2021 году до 4,2% с июльских 3,8%, одновременно понизив прогноз роста на 2022 год до 3,0% с 3,2% и сохранив прогнозы роста в 3,0% в 2023-2024 годах. ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 4,0-4,5% в 2021 году, рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,3%, на 2022 год - 2,6%.

ЕК также улучшила прогноз роста экономики еврозоны на 2021 год до 5% с 4,8%. В то же время прогноз увеличения ВВП региона на 2022 год понижен до 4,3% с 4,5%.

"Европейская экономика восстанавливается после спада, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось. Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции продвигается, и карантинные ограничения снимаются, благодаря чему экономика региона вернулась к росту весной этого года, и темпы подъема сохранялись все лето, - говорится в квартальном обзоре Еврокомиссии. - Несмотря на сохраняющиеся проблемы, экономика, вероятно, продолжит расти в ближайшие годы".

В 2023 году, согласно прогнозу ЕК, ВВП еврозоны увеличится на 2,4%.

Экономика Евросоюза, по оценкам ЕК, вырастет на 5% в текущем году, на 4,3% в 2022 году и на 2,5% в 2023 году.

"ВВП Евросоюза во втором квартале 2021 года увеличился почти 14% в пересчете на годовые темпы, что является рекордным ростом, - говорится в обзоре ЕК. - Объем ВВП ЕС в третьем квартале вернулся к допандемийному уровню и продолжил увеличиваться".

Как ожидают в ЕК, внутренний спрос продолжит поддерживать экономический рост в Европе на фоне улучшения ситуации на рынке труда.

Среди факторов, ограничивающих импульс к росту европейской экономики, - проблемы в цепочках поставок, которые сказываются на экономической активности в регионе, особенно на промышленном секторе. Кроме того, цены не энергоносители, особенно на природный газ, резко выросли за последний месяц и в настоящее время существенно превышают доковидные уровни. Этот фактор будет сказываться как на объемах потребления, так и на объемах инвестиций, предупреждают в ЕК.

Безработица в еврозоне, согласно прогнозу регулятора, в 2021-2023 гг. составит 7,9%, 7,5% и 7,3% соответственно. Показатели для ЕС прогнозируются на уровне 7,1%, 6,7% и 6,5%.

Инфляция в еврозоне, как ожидается, достигнет пика на уровне 2,4% в 2021 году и замедлится до 2,2% в 2022 году, а затем до 1,4% в 2023 году, благодаря постепенному снижению цен на энергоносители. Прогнозы инфляции для ЕС на 2021-2023 гг. составляют соответственно 2,6%, 2,5% и 1,6%. "Инфляция может оказаться более высокой, чем ожидается, если перебои в поставках товаров окажутся более устойчивыми, и компании будут перекладывать повышение зарплат сотрудников на потребителей", - отмечают в ЕК.

Согласно прогнозу ЕК, ВВП Германии вырастет на 2,7% в текущем и 4,6% в следующем году. В июле регулятор прогнозировал подъем соответственно на 3,6% и 4,6%. На 2023 год прогнозируется рост на 1,7%.

Прогноз для экономики Франции на 2021 год повышен до 6,5% с 6%, на 2022 год - понижен до 3,8% с 4,2%. В 2023 году французский ВВП увеличится на 2,3%, прогнозирует ЕК.

ВВП Италии, как ожидается, поднимется на 6,2%, 4,3% и 2,3% в 2021-2023 гг. (предыдущий прогноз на 2021 и 2022 гг. - 5% и 4,2%), ВВП Испании - на 4,6%, 5,5% и 4,4% (ранее 6,2% в 2021 г. и 6,3% в 2022 г.).

Экономика Китая увеличится в 2021-2023 гг. соответственно на 7,9%, 5,3% и 5,3%, Индии - на 9%, 7,8% и 6%, ожидают в Еврокомиссии.

Как следует из ежеквартального обзора, Еврокомиссия существенно повысила прогноз цены нефти в 2021-2022 годах. Так, в среднем в этом году марка Brent будет стоить $71,6 за баррель против предполагавшихся весной $63,9 за баррель. Оценка на следующий год улучшена до $78,9 за баррель, с $61,6 за баррель. В 2023 году цена нефти, как ожидается, будет составлять $72,3 за баррель.

Средний курс евро прогнозируется на уровне $1,1865 в этом году и $1,1577 в два последующих года.

Также ЕК предполагает, что евро будет стоить 129,989 иены в 2021 году и 130,543 иены в 2022 и 2023 годах. Относительно британской нацвалюты ожидается курс 0,86 фунта стерлингов и 0,848 фунта за евро соответственно.