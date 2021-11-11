Госкомпании поставили рекорд по закупкам у МСП

11 ноября. FINMARKET.RU - За 9 месяцев 2021 годазаключили более 455 тыс. договоров о закупках общей стоимостью свыше 9 трлн рублей. Из них на малый и средний бизнес пришелся каждый третий рубль, рассказали "Известиям" в Корпорации

Девять месяцев 2021 года принесли малым фирмам новый максимум в госзакупках - они заключили с госкомпаниями 334 тыс. договоров на 2,8 трлн рублей. В результате доля МСП в общей сумме контрактов достигла 30,9% - рекордного значения с 2015 года, сообщили в Корпорации МСП. По итогам 9 месяцев 2020 г. показатель едва превысил 20%, а в 2018 г. оказался на уровне 17%.

По данным Корпорации МСП, высокий прирост объема закупок у МСП произошел в Ненецком АО, Амурской и Рязанской областях. Резкое увеличение показателя произошло также в Калмыкии и Удмуртии, а кроме них в топ-10 по приросту вошли Алтайский край, Татарстан и Крым. При этом больше всего госкомпаниям поставляли предприниматели из Москвы - более чем на триллион рублей. На втором месте оказались бизнесмены из Санкт-Петербурга - им удалось получить заказов на 291 млрд, а на третьем - МСП из Московской области (181 млрд).

Уровень конкуренции тоже вырос: если в 2020 году на каждый тендер приходилось меньше двух претендентов, то за 9 месяцев 2021 года их число в среднем составило 2,24.

Объем закупок у единственного поставщика (когда контракт заключается с конкретным юридическим или физическим лицом без проведения формальной процедуры выбора контрагента) снизился и составил 9,55%. Это на 4 п.п. меньше, чем общая практика по закону 2020 году, указали в Корпорации МСП.

В результате госкомпаниям удалось сэкономить на закупках 7,7%, что в 4,9 раза выше по сравнению с общей практикой применения 223-ФЗ в прошлом году.