Минэкономразвития против ограничения стоимости услуг отелей в дни крупных мероприятий

11 ноября. FINMARKET.RU - Предлагаемые ФАС ограничения на стоимость услуг гостиниц во время проведения особо значимых международных мероприятий, включая ПМЭФ, Восточный экономический форум и инвестиционный форум в Сочи, являются избыточными и необоснованными, следует из опубликованного на портале regulation.gov.ru заключения Минэкономразвития на соответствующий законопроект ФАС. В министерстве считают, что регулирование цен — ограничительный фактор для бизнеса, пишет "Коммерсант"

ФАС подготовила законопроект в конце лета. Документ предполагает, что во время крупных форумов допустимыена размещение в отелях должны рассчитываться по утвержденной правительством методике. Согласно предлагаемым ФАС поправкам к КоАП, за превышение предельной стоимости отельерам грозит штраф в двукратном размере излишне полученной выручки, а неинформирование клиентов о предельной цене за номер — 300–500 тыс. руб.

ФАС, обосновывая необходимость регулировать цены на гостиницы, привела примеры роста расценок на номера в пятизвездных отелях Петербурга в дни проведения ПМЭФ.

Но в Минэкономразвития настаивают, что такиесоставляют лишь 3,6% от общего номерного фонда в городе, в то время как распространить действие законопроекта предлагается на всю индустрию.