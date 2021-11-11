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11 ноября 2021 года 09:08
Минэкономразвития против ограничения стоимости услуг отелей в дни крупных мероприятий
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Александр Зеликов/ТАСС
11 ноября. FINMARKET.RU - Предлагаемые ФАС ограничения на стоимость услуг гостиниц во время проведения особо значимых международных мероприятий, включая ПМЭФ, Восточный экономический форум и инвестиционный форум в Сочи, являются избыточными и необоснованными, следует из опубликованного на портале regulation.gov.ru заключения Минэкономразвития на соответствующий законопроект ФАС. В министерстве считают, что регулирование цен — ограничительный фактор для бизнеса, пишет "Коммерсант". ФАС подготовила законопроект в конце лета. Документ предполагает, что во время крупных форумов допустимые цены на размещение в отелях должны рассчитываться по утвержденной правительством методике. Согласно предлагаемым ФАС поправкам к КоАП, за превышение предельной стоимости отельерам грозит штраф в двукратном размере излишне полученной выручки, а неинформирование клиентов о предельной цене за номер — 300–500 тыс. руб. ФАС, обосновывая необходимость регулировать цены на гостиницы, привела примеры роста расценок на номера в пятизвездных отелях Петербурга в дни проведения ПМЭФ. Но в Минэкономразвития настаивают, что такие отели составляют лишь 3,6% от общего номерного фонда в городе, в то время как распространить действие законопроекта предлагается на всю индустрию.
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