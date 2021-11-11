ЦБ выявил нарушение банками порядка расчета ПСК

11 ноября. FINMARKET.RU - Банк России выявил случаи нарушения банками порядка расчета полной стоимости кредита (ПСК), сообщили "Российской газете" в пресс-службе Банка России. Это приводит к удорожанию ссуды для заемщика.

По словам экспертов, недобросовестная практика наблюдается как в небольших, так и крупных банках. По расчетам ЦБ, пресечь ее должны изменения действующего законодательства.

ПСК показывает клиенту, в какую сумму обойдутся заемные средства целиком, включая проценты, страховые, комиссионные и иные услуги. ПСК обычно выше процентной ставки по кредиту, причем чем больше дополнительных услуг оформляется вместе с кредитом, тем дороже оказываются заемные деньги.

В ЦБ "Российской газете" рассказали, какие именно недобросовестные действия со стороны банков выявил регулятор.

"Например, когда банк, предлагая к кредиту страховку, включает в расчет ПСК не всю страховую премию, мотивируя это тем, что условия кредита зависят от оформления страховки только по части рисков (а остальные риски выбраны заемщиком добровольно), - сообщили в Банке России. - Выявлены практики заключения одновременно с кредитным договором дополнительного соглашения, значительно увеличивающего процентную ставку по кредиту, после даты заключения кредитного договора. Ряд кредиторов навязывают заемщикам приобретение добровольных дополнительных услуг, таких как страхование, платные услуги банка (информирование, снижение ставки по кредиту), консультационные услуги, договоры поручительства". Такие услуги фактически являются для заемщиков обязательными для заключения кредитного договора, уточнили там.

Как уточнили в Банке России, невключение в ПСК услуг, которые по факту предлагаются вместе с ссудой и от которых заемщик не может отказаться (или его не информируют от такой возможности), является фактически введением потребителя в заблуждение, не дает ему возможности оценить реальные расходы, связанные с кредитом, может стать причиной излишней закредитованности и возникновения проблем, связанных с погашением долга.