Цифровым экосистемам предложено блокировать информацию о незаконных товарах

11 ноября. FINMARKET.RU - В автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика" разработаны предложения по расширению ответственности цифровых экосистем заи услуги, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Источники пояснили, что предлагается обязать экосистему контролировать качество товаров, услуг, а также их соответствие требованиям закона "О защите прав потребителей". Роспотребнадзор предлагается наделить правом инициировать внесудебное ограничение доступа к страницам, содержащим информацию о продаже продукции, не отвечающей требованиям закона. За неисполнение предписаний ведомства о блокировке такой информации на юрлица предлагается налагать штрафные санкции.

могут предлагать потребителю разноплановые услуги одновременно: например, кредиты, продукты питания, медиасервисы и т. д. "Если потребитель, например, получает испорченный йогурт в заказе от курьера одного из сервисов доставки, он может не понимать, кому именно предъявлять претензии", - приводит пример топ-менеджер одной из экосистем. Об эффекте "размытия ответственности" внутри цифровых экосистем говорится и в презентации одного из инициаторов ужесточения регулирования экосистем - Роспотребнадзора.

Как поясняют источники газеты, разработанные меры призваны сделать экосистемы "единым окном" для подачи претензий за реализуемые товары и услуги. Экосистема в таком случае станет медиатором конфликтных ситуаций между потребителем и поставщиком.

Предложения АНО "Цифровая экономика" в Роспотребнадзор не поступали, сообщил "Ведомостям" представитель пресс-службы ведомства. Вместе с тем он признал, что сейчас "действительно существует проблема своевременного пресечения недобросовестной деятельности в сети интернет, связанной с нарушением прав потребителей и создающей угрозу здоровью или имуществу граждан". Сейчас правовой статус экосистем не определен, отметил представитель Роспотребнадзора. При этом некоторые крупные площадки, на которых реализуются товары и услуги различных поставщиков, могут быть признаны владельцем товарного агрегатора и за счет этого нести ответственность в рамках закона "О защите прав потребителей", указал представитель ведомства.