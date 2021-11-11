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11 ноября 2021 года 08:25
Цифровым экосистемам предложено блокировать информацию о незаконных товарах
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Владимир Гердо/ТАСС
11 ноября. FINMARKET.RU - В автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика" разработаны предложения по расширению ответственности цифровых экосистем за товары и услуги, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Источники пояснили, что предлагается обязать экосистему контролировать качество товаров, услуг, а также их соответствие требованиям закона "О защите прав потребителей". Роспотребнадзор предлагается наделить правом инициировать внесудебное ограничение доступа к страницам, содержащим информацию о продаже продукции, не отвечающей требованиям закона. За неисполнение предписаний ведомства о блокировке такой информации на юрлица предлагается налагать штрафные санкции. Экосистемы могут предлагать потребителю разноплановые услуги одновременно: например, кредиты, продукты питания, медиасервисы и т. д. "Если потребитель, например, получает испорченный йогурт в заказе от курьера одного из сервисов доставки, он может не понимать, кому именно предъявлять претензии", - приводит пример топ-менеджер одной из экосистем. Об эффекте "размытия ответственности" внутри цифровых экосистем говорится и в презентации одного из инициаторов ужесточения регулирования экосистем - Роспотребнадзора. Как поясняют источники газеты, разработанные меры призваны сделать экосистемы "единым окном" для подачи претензий за реализуемые товары и услуги. Экосистема в таком случае станет медиатором конфликтных ситуаций между потребителем и поставщиком. Предложения АНО "Цифровая экономика" в Роспотребнадзор не поступали, сообщил "Ведомостям" представитель пресс-службы ведомства. Вместе с тем он признал, что сейчас "действительно существует проблема своевременного пресечения недобросовестной деятельности в сети интернет, связанной с нарушением прав потребителей и создающей угрозу здоровью или имуществу граждан". Сейчас правовой статус экосистем не определен, отметил представитель Роспотребнадзора. При этом некоторые крупные площадки, на которых реализуются товары и услуги различных поставщиков, могут быть признаны владельцем товарного агрегатора и за счет этого нести ответственность в рамках закона "О защите прав потребителей", указал представитель ведомства.
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Ключевые слова: Россия, экосистемы, товары
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