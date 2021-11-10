Банкам прочат ускорение консолидации, причем слабые уйдут сами

10 ноября. FINMARKET.RU - Пандемия коронавируса фактически заставила банкиров осознать значимость цифровизации услуг, привела к ужесточению конкуренции и росту затрат на комплаенс и внедрение новых технологий. На фоне этого общемировой тренд консолидации банковского сектора на развивающихся рынках будет лишь ускоряться, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s, на который ссылаются "Ведомости".

Как считают аналитики Moody’s:

Наиболее вероятный сценарий консолидации российского банковского сектора – это добровольный уход мелких игроков с рынка, а не поглощение их через сделки слияния и поглощения. Незначительные размеры игроков делают их непривлекательными для покупателей. Сейчас самые маленькие банки составляют 20% от общего количества игроков – их около 70. При этом на них приходится всего 0,1% активов банковского сектора.

Ускорению ухода с рынка малых игроков будет способствовать и растущая инфляция, которая усилит позиции крупных банков.

Еще одним фактором консолидации станет слияние по итогам финансового оздоровления проблемных банков с прибыльными, указали аналитики.

Еще одна тенденция в тренде на консолидацию – покупка крупными банками небольших региональных банков с прибыльными нишевыми франшизами.

Консолидации сектора способствует конкуренция и продолжающаяся чистка сектора, полагает аналитик Fitch Антон Лопатин: при объединении банков растет их база капитала, а значит, улучшается доступ к более крупным клиентам. Кроме того, после оптимизации расходов растет и прибыльность. Консолидация сектора может привести к росту системно значимых банков (сейчас их 13), которые должны соблюдать более высокие требования, например по размеру достаточности капитала, добавил Лопатин, мнение которого также приводят "Ведомости"..

Сейчас в России 375 действующих кредитных организаций: 339 – с универсальной лицензией, 107 – с базовой и 36 – небанковские кредитные организации, следует из статистики ЦБ на 1 сентября. По состоянию на сентябрь 2021 г. убыточными были 94 кредитные организации, говорится в материалах ЦБ.