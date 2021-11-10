- Наиболее вероятный сценарий консолидации российского банковского сектора – это добровольный уход мелких игроков с рынка, а не поглощение их через сделки слияния и поглощения. Незначительные размеры игроков делают их непривлекательными для покупателей. Сейчас самые маленькие банки составляют 20% от общего количества игроков – их около 70. При этом на них приходится всего 0,1% активов банковского сектора.
- Ускорению ухода с рынка малых игроков будет способствовать и растущая инфляция, которая усилит позиции крупных банков.
- Еще одним фактором консолидации станет слияние по итогам финансового оздоровления проблемных банков с прибыльными, указали аналитики.
- Еще одна тенденция в тренде на консолидацию – покупка крупными банками небольших региональных банков с прибыльными нишевыми франшизами.
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10 ноября 2021 года 10:10
Банкам прочат ускорение консолидации, причем слабые уйдут сами
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Станислав Красильников/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - Пандемия коронавируса фактически заставила банкиров осознать значимость цифровизации услуг, привела к ужесточению конкуренции и росту затрат на комплаенс и внедрение новых технологий. На фоне этого общемировой тренд консолидации банковского сектора на развивающихся рынках будет лишь ускоряться, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s, на который ссылаются "Ведомости". Как считают аналитики Moody’s:
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Ключевые слова: РФ.банки, консолидация.
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