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10 ноября 2021 года 09:44
Выгоды инфляции: прибыль банков РФ может поставить выдающийся рекорд
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10 ноября. FINMARKET.RU - Разогнавшаяся инфляция и последовавшее за ней неоднократное повышение ключевой ставки Центробанка оказались выгодными для банков. Они смогли заработать на этом дополнительно более триллиона рублей. А по итогам года могут получить прибыль, превышающую самый выдающийся рекорд на 50%. Такие выводы можно сделать из обновленной оценки прогноза по прибыли банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА", пишут "Известия". Если в начале года аналитики компании ожидали, что кредитные организации за год заработают 1,3 трлн рублей, что даже меньше, чем в 2020-м, то сейчас они оценили перспективы сектора в 2,4 трлн рублей. Драйвером роста стало бурное развитие потребкредитования. Директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин согласен с коллегами. отмечают "Известия". "Исходя из текущей динамики уровень прибыли по банковскому сектору будет выше показателей 2020 года и может составить до 2,4 трлн рублей. Существенный эффект можно ожидать за счет роста чистых процентных доходов, обусловленных стремительным ростом розничного кредитования", — спрогнозировал он. В рейтинговом агентстве "АКРА" ожидают повторения рекордов прошлого года. Там сказали "Известиям", что ожидают как минимум 2,5 трлн рублей прибыли банковского сектора в 2022-м. Свой прогноз в агентстве строят на росте активов на 23% за полтора года, за счет которых увеличивается и прибыль кредитных организаций. Однако, отмечают опрошенные газетой эксперты, темпы прироста прибыли уже начали торможение.
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